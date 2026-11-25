Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể dự kiến diễn ra từ ngày 30/11-5/12/2026 tại Hạ Môn, Trung Quốc. Tại kỳ họp, Ủy ban dự kiến xem xét các hồ sơ đề cử ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, trong đó có hồ sơ Mo Mường của Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ phối hợp với đoàn đại biểu Việt Nam trong quá trình xem xét hồ sơ đề cử Mo Mường vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO; cung cấp thông tin, tư liệu, làm rõ những nội dung liên quan đến giá trị, thực trạng di sản, vai trò của cộng đồng và các biện pháp bảo vệ khi được yêu cầu.

Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, kết tinh những giá trị đặc sắc về ngôn ngữ, văn học dân gian, tín ngưỡng, tri thức dân gian và nghệ thuật diễn xướng truyền thống của cộng đồng người Mường. Thông qua các nghi lễ, phong tục và hoạt động thực hành di sản, Mo Mường phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan, đời sống tâm linh và những tri thức được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, những biến đổi của môi trường văn hóa, không gian thực hành cùng sự suy giảm số lượng nghệ nhân am hiểu, nắm giữ và truyền dạy di sản đang đặt Mo Mường trước nguy cơ mai một, thất truyền. Vì thế, việc xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản, thúc đẩy các giải pháp bảo vệ mang tính lâu dài, bền vững. Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương có di sản nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa và xây dựng hồ sơ đề cử với sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng người Mường.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn công tác.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Việc tham gia kỳ họp thể hiện trách nhiệm của tỉnh đối với di sản và cộng đồng đang gìn giữ Mo Mường. Đồng chí đề nghị các thành viên chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, chuẩn bị kỹ nội dung chuyên môn, tài liệu và điều kiện hậu cần, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, thống nhất.

Lãnh đạo UBND xã Mường Bi phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn công tác tiếp thu các khuyến nghị của UNESCO, học hỏi kinh nghiệm quốc tế để tham mưu các giải pháp bảo vệ và trao truyền Mo Mường phù hợp với thực tiễn địa phương. Kết quả tham dự kỳ họp cần được tổng hợp, nghiên cứu để tham mưu xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ và trao truyền Mo Mường.

Thống nhất với lịch trình và chương trình hoạt động của đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và thành viên liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chuyến công tác an toàn, thành công, đạt mục tiêu đề ra.