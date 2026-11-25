Ra đời năm 1959, “Chung một dòng sông” được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam, gắn với những bước đầu hình thành và phát triển của Xưởng Phim truyện Việt Nam.

Tác phẩm do hai đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Hiếu Dân (nghệ danh Phạm Kỳ Nam) thực hiện, chuyển thể từ kịch bản “Tình không giới tuyến” của tác giả Cao Đình Báu, sau đó được góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện cùng Đào Xuân Tùng, đổi tên thành “Chung một dòng sông”.

Bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Ảnh: Chụp từ phim

Bộ phim ra đời 6 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” ngày 15/3/1953 tại Thái Nguyên. Từ nền móng đó, điện ảnh cách mạng từng bước xây dựng đội ngũ, phát triển lực lượng sáng tác và cho ra đời những tác phẩm phản ánh cuộc đấu tranh của dân tộc. “Chung một dòng sông” trở thành bộ phim truyện đầu tiên, mở đường cho dòng phim truyện cách mạng Việt Nam.

Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu giữa Hoài và Vận, đôi trai gái từng gắn bó trong những năm kháng chiến chống Pháp. Vận là du kích, còn Hoài thường chèo đò đưa chiến sĩ qua sông. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền Nam - Bắc, khiến đôi tình nhân ở hai bờ cách biệt: Vận sống ở bờ Bắc, Hoài ở bờ Nam.

Dòng sông từng gắn với những chuyến đò phục vụ kháng chiến giờ trở thành ranh giới ngăn cách tình yêu. Với sự giúp đỡ của dân làng, Hoài vượt tuyến sang bờ Bắc gặp người yêu, nhưng rồi trở về bờ Nam, cùng mẹ và dân làng tiếp tục đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

Nội dung phim kể về những người dân ở 2 bờ sông Bến Hải. Ảnh: Chụp từ phim

Qua câu chuyện tình yêu trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt, bộ phim tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt, đồng thời gửi gắm khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước. Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ Phi Nga, Mạnh Linh, Thu An, Trịnh Thịnh, Trần Phương, Song Kim, Văn Phức, Trần Đình Thọ…

Việc đưa “Chung một dòng sông” trở lại màn ảnh truyền hình trong chương trình “Hẹn với phim Việt” là dịp để khán giả hôm nay nhìn lại dấu mốc đầu tiên của điện ảnh cách mạng, đồng thời tiếp cận những giá trị lịch sử, nghệ thuật được lưu giữ qua tác phẩm ra đời hơn sáu thập niên trước.