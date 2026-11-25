Nhiều trải nghiệm độc đáo trên đồi cát ở xã Nam Trạch
Sáng 25/11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026, hoạt động trải nghiệm “Hừng đông đồi cát” diễn ra tại đồi cát ở xã Nam Trạch, mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá cảnh quan vùng cát qua nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn.
Tham gia hoạt động, du khách được trải nghiệm lái xe địa hình ATV trên những triền cát, thử sức với trò trượt cát và đón bình minh. Bên cạnh đó, các hoạt động check-in, thưởng thức đặc sản địa phương trên đồi cát cũng mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Đặc biệt, từ trên đồi cát, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn không gian biển rộng mở và hòa mình vào vẻ đẹp thoáng đãng của vùng cát ven biển nơi đây.
Hoạt động diễn ra từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 25/11. Ban Tổ chức miễn phí vé trải nghiệm cho khoảng 150 du khách đầu tiên. Thông qua hoạt động “Hừng đông đồi cát”, cảnh quan thiên nhiên và những nét đặc trưng của vùng cát ở xã Nam Trạch được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng, từng bước phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm, góp phần làm phong phú lựa chọn cho du khách khi đến với Quảng Trị.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/du-lich/202611/nhieu-trai-nghiem-doc-dao-tren-doi-cat-o-xa-nam-trach-080518c/