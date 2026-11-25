Du khách tham gia trải nghiệm lái xe địa hình ATV và chụp hình kỷ niệm trên đồi cát - Ảnh: B.N

Tham gia hoạt động, du khách được trải nghiệm lái xe địa hình ATV trên những triền cát, thử sức với trò trượt cát và đón bình minh. Bên cạnh đó, các hoạt động check-in, thưởng thức đặc sản địa phương trên đồi cát cũng mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Đặc biệt, từ trên đồi cát, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn không gian biển rộng mở và hòa mình vào vẻ đẹp thoáng đãng của vùng cát ven biển nơi đây.

Hoạt động trải nghiệm “Hừng đông đồi cát” diễn ra tại đồi cát ở xã Nam Trạch - Ảnh: B.N

Các hoạt động check-in, thưởng thức đặc sản địa phương trên đồi cát ở xã Nam Trạch - Ảnh: B.N

Hoạt động diễn ra từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 25/11. Ban Tổ chức miễn phí vé trải nghiệm cho khoảng 150 du khách đầu tiên. Thông qua hoạt động “Hừng đông đồi cát”, cảnh quan thiên nhiên và những nét đặc trưng của vùng cát ở xã Nam Trạch được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng, từng bước phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm, góp phần làm phong phú lựa chọn cho du khách khi đến với Quảng Trị.