Lật mở từng trang sử từ lòng đất

Chuyên đề “Tiếng vọng từ lòng đất” giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh về các di chỉ khảo cổ học tiêu biểu của Khánh Hòa thông qua thiết kế 4 trụ hộp đèn xoay trực quan. Mỗi lần xoay một mặt hộp, người xem như lật mở thêm một trang sử về vùng đất này.

Câu chuyện bắt đầu từ chính hành trình thầm lặng của những người làm công tác khảo cổ: từ những hố thám sát đến từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng để tìm lại dấu vết quá khứ. Như thông điệp xuyên suốt của chuyên đề: “Từ một dấu tích - mở ra một câu chuyện. Từ nhiều dấu tích - dựng lại một phần lịch sử”.

Tại không gian trưng bày, công chúng được chiêm ngưỡng bộ sưu tập vật dụng sinh hoạt của cư dân cổ ở di chỉ Xóm Cồn (phường Cam Linh) và Văn Tứ Đông (xã Cam Lâm), phản ánh đời sống phong phú của cư dân vùng biển xưa. Những chiếc rìu đá, bàn mài, đồ gốm tô màu đỏ nâu, vàng hay trang sức chế tác từ vỏ sò, ốc cho thấy cư dân cổ không chỉ khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn biết trồng trọt, thuần dưỡng vật nuôi.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi “Giải mã hiện vật - Ghép nối ký ức”. Ảnh: Thanh Mai

Tiếp nối mạch chảy lịch sử là di chỉ Vĩnh Yên (xã Đại Lãnh) bên vịnh Vân Phong với niên đại khoảng 2.500 - 3.000 năm. Tại đây, công cụ đá mài nhẵn toàn thân, trang sức thạch anh, gốm hoa văn thừng minh chứng cho kỹ nghệ chế tác tinh xảo; đặc biệt, sự xuất hiện của khuôn đúc đồng, rìu đồng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sang thời đại kim khí.

Hành trình khép lại ở di chỉ cư trú - mộ táng Hòa Diêm (xã Nam Cam Ranh, niên đại khoảng 1.700 - 2.500 năm), nơi những chiếc mộ chum cùng đồ tùy táng và đồ sắt có nguồn gốc ngoại lai cho thấy đời sống kinh tế phát triển cùng mạng lưới giao lưu văn hóa rộng mở của cư dân cổ.

Đưa di sản đến học đường

Không chỉ dừng lại ở trưng bày tĩnh, chuyên đề còn kết hợp các phòng trưng bày thường xuyên và chuỗi hoạt động trải nghiệm sinh động, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên trên địa bàn.

Chỉ trong hai ngày 18 - 19/11, Bảo tàng tỉnh đã đón 4 đoàn với hơn 300 học sinh, giáo viên từ các đơn vị: Trường Tiểu học và THCS Tây Khánh Sơn, Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, Trường THCS Diên Khánh và THPT Nguyễn Văn Trỗi. Dự kiến đến hết ngày 28/11, đơn vị sẽ tiếp tục đón thêm 10 trường học với hơn 1.000 học sinh tới tham quan, học tập.

Bên cạnh không gian khảo cổ, học sinh và du khách còn được khám phá Không gian văn hóa Chăm với nhiều hiện vật gốc, cổ vật giá trị như: Tượng nữ thần Đê Vi, tượng khỉ Hanoman có niên đại từ thế kỷ XI; bệ đá hình sen thế kỷ XII; tượng thần Vishnu khoảng thế kỷ XI - XV cùng mô hình Tháp Bà Pô Nagar với các hiện vật phục chế như tượng nữ thần Po Inư Nagar, linga - yoni.

Tiếp đó là khu vực văn hóa Raglai giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ bỏ mả cùng đàn đá, đàn chapi, gùi, ché rượu cần và không gian văn hóa biển, đảo gắn bó lâu đời với người dân xứ Trầm.

Đại diện Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa giới thiệu về các di chỉ khảo cổ học trên địa bàn. Ảnh: BKH

Đặc biệt, các hoạt động tương tác như khu vực “Em làm nhà khảo cổ” (tìm kiếm, phân loại hiện vật mô phỏng dưới cát), trò chơi “Giải mã hiện vật - Ghép nối ký ức”, trình diễn tri thức dân gian về trầm hương Khánh Hòa hay trải nghiệm dệt chiếu, viết thư pháp đã mang lại sự hào hứng lớn cho các em nhỏ.

Em Vũ Thị Nhi, học sinh Trường THCS Diên Khánh hào hứng chia sẻ: “Trên lớp em chỉ được học qua sách vở, đến đây được tận mắt nhìn thấy hiện vật, hình ảnh về các di chỉ khảo cổ của Khánh Hòa nên em hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống quê hương”.

Cùng chung cảm nhận, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Tây Khánh Sơn cho biết, chuyến tham quan thực tế giúp cả cô và trò bồi đắp thêm kiến thức văn hóa bản địa, tạo tư liệu trực quan sinh động phục vụ công tác giảng dạy.

Trao đổi về ý nghĩa của hoạt động này, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Trưng bày, truyền thông và giáo dục (Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa) Phạm Thị Thanh Bình nhấn mạnh: Chuyên đề "Tiếng vọng từ lòng đất" không chỉ giúp công chúng tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ dưới lòng đất Khánh Hòa, mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy di sản trong cộng đồng.

"Thông qua các chuyên đề và những hoạt động trải nghiệm, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian học tập trực quan, sinh động, giúp các em không chỉ được tiếp cận kiến thức lịch sử, mà còn hình thành trách nhiệm, tình yêu và ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống'', bà Phạm Thị Thanh Bình nói.