Đại tá Lê Hãn (ngồi giữa) tại một sự kiện gặp gỡ các cựu chiến binh tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Tập thơ “Người chiến binh mang tên dòng sông” của nhà thơ Châu La Việt đến với tôi như một món quà bất ngờ vào đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua. Tôi đã đọc tập thơ ấy, đã tìm hiểu những tư liệu về Đại tá Lê Hãn để thêm phần biết ơn về thế hệ cha ông đã dấn thân, cống hiến, mang về độc lập, tự do và hòa bình cho đất nước. Và những ngày này, khi nghe tin ông mất, lật giở lại từng trang thơ càng thấm thía và cảm nhận được sâu sắc cuộc đời tận hiến của người cựu chiến binh ấy.

Những vần thơ đã được viết bằng tất cả tấm lòng kính trọng và nghĩa tình đồng đội cùng sự đồng điệu của một nhà thơ từng một thời khoác lên mình màu áo xanh, trải qua bao trận chiến khốc liệt trên dãy Trường Sơn và Cánh đồng Chum của nước bạn Lào. Mỗi câu thơ của Châu La Việt như một lời gửi gắm, tri ân sâu nặng gửi tới thế hệ đi trước, gửi tới người chiến sĩ kiên trung đã đi trọn một đời cống hiến cho Tổ quốc.

Tập thơ "Người chiến binh mang tên dòng sông" viết về Đại tá Lê Hãn. (Ảnh: TP)

Ngay từ nhan đề “Người chiến binh mang tên dòng sông”, tập thơ đã mở ra một chân trời quen thuộc mà vẫn đầy sức gợi bởi mảng đề tài người lính và chiến tranh cách mạng gắn bó máu thịt với nhà thơ Châu La Việt. Ông là gương mặt văn chương bền bỉ trong dòng thơ trữ tình cách mạng suốt từ những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Bài thơ mở đầu mang dáng dấp một trường ca được tác giả trân trọng dành tặng Đại tá Lê Hãn, người con trai đầu lòng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng thời cũng là người anh, người đồng đội thân thiết mà Châu La Việt hết mực quý mến.

Đi sâu vào từng trang thơ, người đọc bắt gặp sự chuyển dịch tinh tế giữa những khúc anh hùng ca vang vọng và những nốt trầm nội tâm đầy xao xuyến. Ở đó có hơi thở dồn dập của thời đại, có nét xù xì, mộc mạc của đời lính trận, và có cả dòng chảy êm ái của một trái tim chân thành, yêu thương đến tận cùng.

Có thể nhận thấy, trong từng nhịp thở của câu chữ và rung cảm chân thành của Châu La Việt những âm sắc của dải đất miền trung đầy nắng gió, nơi chắt chiu vị mặn mòi của mồ hôi, vị đắng cay của nước mắt chia ly và hơi ấm bền bỉ của tình người.

Ấn tượng sâu đậm nhất với tôi nằm ở phần mở đầu, cũng là nhan đề của tập sách, tựa một bản tiểu sử bằng thơ kể về tuổi thơ của người chiến sĩ mang tên dòng sông Thạch Hãn anh hùng. Những năm đầu đời, cũng như bao đứa trẻ sinh ra giữa khói lửa chiến tranh, cậu bé Lê Hãn lớn lên trong tiếng ru của mẹ mà chưa một lần biết rõ mặt cha: À ơi! / Mẹ thương con ngồi cầu Ái Tử / Vợ trông chồng đứng núi Vọng Phu / Mai đây bóng xế trăng lu / Con ve kêu mùa hạ / Biết mấy thu đợi chờ.

Những câu thơ như cứa vào lòng, kéo người đọc ngược về miền ký ức xa xôi với nỗi buồn lắng đọng. Tiếng ru của mẹ lặp đi lặp lại xuyên suốt như một mạch ngầm không bao giờ cạn. Qua lời ru ấy, cả thế giới thiên nhiên mở ra trước mắt đứa trẻ: Mẹ ru con sông / Con sông êm ả / Mẹ ru con cá / Con cá lội dòng / Mẹ ru cánh đồng / Cánh đồng lúa trổ / Mẹ ru cái lá / Lộc nảy xanh vườn…

Cậu bé Lê Hãn lớn lên trong vòng tay chở che của mẹ, để rồi tình yêu quê hương thấm dần qua từng vạt cỏ, ngọn gió, con sông. Thể thơ bốn chữ nhịp nhàng như lời đồng dao tuổi nhỏ, ngỡ giản đơn mà neo lại thật sâu trong tâm thức suốt một đời người.

Phải có sự đồng cảm sâu sắc đến mức tri âm, Châu La Việt mới chạm tới những rung động mong manh trong lòng người con lớn lên khi người cha hoạt động cách mạng đang chịu tù đày của thực dân Pháp. Để rồi dâng tràn tình cảm khi lần đầu gặp người cha thân yêu đã trở về trong vòng tay đón đợi của gia đình và xóm làng.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng thể hiện ca khúc "Người chiến binh mang tên dòng sông" của nhạc sĩ Ngọc Khuê, phổ thơ Châu La Việt. (Ảnh: TP)

Cuộc đời người chiến sĩ cách mạng không chỉ là những chặng đường gánh vác non sông, mà còn là sự hy sinh lặng lẽ niềm vui riêng tư của gia đình. Thời gian ngắn ngủi bên cha, được cha dạy hát và truyền cho ngọn lửa lý tưởng bắt đầu từ bài Quốc tế ca: Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian… đã tạo nên nét đẹp cao cả trong tình cha con. Khép lại là những câu thơ mang hình ảnh giàu biểu tượng và rạng rỡ niềm tin: Con mang trái tim cha ra trận / Và ánh sáng của một vầng dương.

Sự tiếp nối lý tưởng của người cha trở thành hành trình đẹp đẽ của người chiến sĩ: mang theo tình yêu, niềm kỳ vọng và ánh sáng dẫn đường đi qua mọi phong ba của cuộc đời: Ở nơi đây nắng lửa và gió Lào / Nên Thạch Hãn nước xanh trong đến thế / Ở nơi đây những tháng năm nô lệ / Người trai lên đường theo tiếng gọi non sông.

Đọc tập thơ trong những ngày này, lòng tôi dâng trào bao xúc cảm. Tự hào về những thế hệ đi trước đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay, càng thêm trân quý những người cầm bút vẫn lặng lẽ bền bỉ dựng lại chân dung các anh hùng, liệt sĩ, những người lính và những con người bình dị mà cao đẹp. Trong nhịp sống văn chương hôm nay, không nhiều người giữ được trọn vẹn tấm lòng thủy chung với mảng đề tài ấy như Châu La Việt.

Thơ trữ tình cách mạng chưa bao giờ là con đường dễ đi, và càng không dễ để nối tiếp những đỉnh cao đã có. Nhưng Châu La Việt đã chọn ở lại và dấn thân với sự bền bỉ hiếm thấy, giữ vững một giọng điệu riêng qua nhiều thập kỷ, từ những bước chân đầu tiên cầm bút đến hôm nay.

Tập thơ “Người chiến binh mang tên dòng sông” đã mang trọn vẹn nét hòa quyện đặc trưng của Châu La Việt: chất lãng mạn trữ tình gặp gỡ hiện thực gai góc, sự mộc mạc của người lính hòa quyện cùng độ bay bổng của câu chữ, khắc họa những con người kiên trung vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, sống động trong lòng bạn đọc.

Trong ngày vĩnh biệt Đại tá Lê Hãn hôm nay, những vần thơ về ông như khúc tráng ca về người chiến binh đã trọn một cuộc đời cống hiến, xuyên suốt thế kỷ hành quân cùng đất nước, giúp chúng ta thêm thấu hiểu những con người, những cuộc đời đã sống trọn vẹn với non sông và xứng đáng được trân trọng và ngợi ca mãi mãi trong thơ ca hiện đại.

Đại diện Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình tại lễ trao tặng Đại tá Lê Hãn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đầu năm 2026. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đại tá Lê Hãn (Lê Thạch Hãn) là con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã tạ thế ngày 19/11, thọ 97 tuổi đời. Lễ viếng được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/11, lễ truy điệu vào 13 giờ 30 phút ngày 26/11 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía nam, số 5-Phạm Ngũ Lão-Thành phố Hồ Chí Minh.