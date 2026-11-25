Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Huế” vừa được UBND thành phố Huế công bố với 6 nhóm ngành: Du lịch văn hóa; Nghệ thuật biểu diễn; Thiết kế sáng tạo; Sản phẩm công nghiệp văn hóa số; Thủ công mỹ nghệ; Truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Thẳng thắn nhìn nhận Festival chưa tạo ra di sản du lịch, Huế tìm cách đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Cổng thông tin Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế.

Festival không để lại “di sản” gì cho du lịch

Đó là nhận định mà nhiều chuyên gia từng nói đến khi các kỳ Festival kết thúc.

Để quảng bá văn hóa, thu hút du khách, năm 2000 Huế bắt đầu tổ chức các kỳ Festival, với hai năm một lần. Nhưng đến nay, dù trải qua 26 năm, chính quyền thừa nhận, các sự kiện Festival được tổ chức tuy nhiều về số lượng nhưng quy mô còn nhỏ, tính chất dàn trải, một số sự kiện chưa thu hút được du khách, chưa tạo được thương hiệu tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

“Di sản” mà các kỳ lễ hội để lại cho du lịch Huế hầu như là bằng không.

Với những dư địa là di sản văn hóa, Huế muốn đưa ngành công nghiệp văn hóa phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Đề án “Công nghiệp văn hóa” cũng chỉ ra những đánh giá, nghệ thuật biểu diễn có thương hiệu Festival Huế và hệ thống di sản nghệ thuật độc đáo, song thị trường biểu diễn thường xuyên và bản quyền chưa tương xứng.

Riêng đối với Festival và kinh tế sự kiện, số lượng hoạt động khá nhiều nhưng chưa hình thành sản phẩm định kỳ có sức hút và khả năng bán vé ổn định.

Thành phố còn thiếu chương trình nghệ thuật thực cảnh hoặc chương trình biểu diễn hằng đêm, hằng tuần có chất lượng cao. Hạ tầng biểu diễn, giao thông, bãi đỗ xe và dịch vụ hỗ trợ sự kiện lớn còn hạn chế.

Với đề án này chính quyền thành phố muốn Festival Huế không chỉ là công cụ quảng bá điểm đến mà còn có khả năng trở thành “hạ tầng thị trường” của công nghiệp văn hóa. Kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Sông Hương không chỉ là một dòng sông, mà còn là “linh hồn” của đô thị, định hình bản sắc văn hóa và phong thủy của kinh thành.

Văn hóa và di sản là lợi thế khác biệt

Trong đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính quyền thành phố đưa ra dẫn chứng: Trên thế giới, công nghiệp văn hóa ngày càng được khẳng định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy sức mạnh mềm quốc gia và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

“Văn hóa và di sản là lợi thế khác biệt, có khả năng tạo nên năng lực cạnh tranh riêng của Huế trong phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo. Văn hóa không chỉ là nguồn lực tinh thần mà còn là nguồn vốn phát triển, tạo động lực mới cho tăng trưởng bền vững”, đề án nêu rõ.

Ông Ngô Quý Đức, Chuyên gia trong bảo tồn các làng nghề truyền thống, cho rằng Huế cần chuyển mạnh từ "tham quan tĩnh" sang "kinh tế trải nghiệm" gắn với di tích và kinh tế đêm. Làm sao đó khi khách đến Huế không chỉ đứng nhìn mà được trực tiếp chạm tay tham gia vào các công đoạn trải nghiệm làm nghề cùng các nghệ nhân.

“Ví dụ với Liễn làng Chuồn, tôi muốn khách đến sẽ tham gia vào mộc bản, tự thử kỹ thuật "nửa in, nửa vẽ" và nghe câu chuyện phía sau bảng màu "ngũ sắc Huế". Mỗi sản phẩm thủ công sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ mà họ sẵn sàng chi trả để mang về”, ông Đức nói.

Bộ mộc bản Liễn làng Chuồn, Huế đã bị thất truyền được ông Đức tìm tòi, phục hồi lại được. Theo ông, Huế còn rất nhiều dòng di sản quý từng vang bóng một thời nhưng đã thất truyền.

Chính quyền thành phố muốn một bước tiến mạnh mẽ hơn, mang tính chiều sâu và muốn đưa văn hóa trở thành ngành công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới. Khác với nhiều địa phương, Huế hội tụ đầy đủ các yếu tố để hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa tương đối hoàn chỉnh, bao gồm hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, áo dài, ẩm thực, làng nghề truyền thống, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, cảnh quan thiên nhiên và các không gian văn hóa đặc sắc.

Ông Võ Quê, người có công bảo tồn và đưa Ca Huế vào thính phòng, cho rằng cần có một chiến lược lâu dài, 20 năm, 30 năm hay thậm chí 50 năm. Văn hóa không thể làm theo phong trào, theo năm du lịch, theo lễ hội.

“Cái gì cần bảo tồn nguyên vẹn, cái gì cần thích ứng, cái gì cần phát triển thành sản phẩm. Ca Huế, Nhã nhạc, múa Cung đình, lễ hội, kiến trúc, ẩm thực, làng nghề... tất cả phải nằm trong một bản đồ chung, có thứ tự ưu tiên, có lộ trình, có người chịu trách nhiệm đến cùng”, ông Võ Quê nói.

Theo lãnh đạo thành phố Huế sự cần thiết của đề án “Công nghiệp văn hóa”, là muốn khai thác các nguồn lực, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận và lan tỏa giá trị văn hóa, tạo sinh kế, nguồn thu và nguồn lực xã hội để tái đầu tư cho công tác bảo tồn.

Với 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa chính quyền hi vọng sẽ phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng trung bình 10%/năm; đóng góp khoảng 10% GRDP năm 2030 và trên 20% GRDP năm 2045.

Gốm Phước Tích đang được các thế hệ trẻ gìn giữ, tạo hướng đi mới bên cạnh các dòng gốm cũ.

“Đào tạo thế hệ kế cận, tránh đứt gãy”

Để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, Huế dành các quỹ đất ở khu vực Nhà máy Xi măng Long Thọ cũ, phường Thủy Xuân; khu đất Đồn Mang Cá, phường Phú Xuân hay khu phức hợp văn hóa Cồn Dã Viên để xây dựng trung tâm sáng tạo và không gian văn hóa.

Ông Ngô Quý Đức nói rằng hạ tầng mới chỉ là "phần vỏ", còn "phần hồn" chính là các hoạt động thường xuyên và đội ngũ con người vận hành bên trong. Thành phố cần sớm cụ thể hóa cơ chế đầu tư minh bạch, thuận lợi, tạo điều kiện để các nghệ nhân, nhóm thực hành di sản độc lập và doanh nghiệp sáng tạo tiếp cận được các không gian này.

“Với các làng nghề truyền thống, cần chính sách hỗ trợ mở các lớp đào tạo nghề bài bản ngay tại địa phương để lớp trẻ có thể học nghề và sống được bằng nghề, tránh đứt gãy thế hệ”, ông Đức nêu giải pháp.

Đồng quan điểm, ông Võ Quê cho rằng chính quyền cần đổi mới chính sách từ "quản lý" sang "đồng hành và kiến tạo". Người nghệ nhân, người làm văn hóa cần được tin cậy, được tạo điều kiện.

Họ cần chính sách đãi ngộ xứng đáng, ổn định cho nghệ nhân, nghệ sĩ, người giữ nghề.

“Đừng để một nghệ nhân ca Huế 70-80 tuổi vẫn phải lo cơm áo mỗi ngày. Khi nghệ nhân nghèo, di sản cũng nghèo theo”, ông Quê nói.

Làng nghề đan lát Phò Trạch đệm có tuổi đời hàng trăm năm, người dân vẫn miệt mài giữ nghề dù đầu ra khó cạnh tranh.

Ông Quê nói thêm, cần đưa văn hóa Huế vào trường học một cách thực chất, không phải hình thức, bởi thế hệ trẻ không hiểu thì không yêu, nếu vậy chúng ta bảo tồn cho ai? Văn hóa muốn sống, phải có nhiều người cùng làm.

Trong những năm qua, thành phố đã triển khai nhiều chủ trương, chương trình, đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tuy nhiên, các kết quả đạt được còn phân tán, chưa hình thành chuỗi giá trị và hệ sinh thái liên ngành, chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo ông Đức chính quyền cần có chính sách khích lệ riêng cho việc nghiên cứu và hồi sinh "di sản đã mai một". Với những di sản đang sống thì ta tìm cách lan tỏa, vậy với những di sản đã mất, chúng ta có thể làm gì thay vì chỉ tiếc nuối? Huế còn rất nhiều dòng di sản quý từng vang bóng một thời nhưng đã thất truyền. Chính những di sản độc bản, mang đậm dấu ấn riêng của cố đô như vậy mới là "vũ khí" giúp công nghiệp văn hóa Huế không bị trùng lặp với bất kỳ địa phương nào khác.

“Thành phố có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tư liệu hoặc đặt hàng đối với những dự án phục dựng nghề cổ, kho tài nguyên, khi đó công nghiệp văn hóa Huế sẽ ngày càng giàu có và bền vững hơn”, ông Đức hiến kế.