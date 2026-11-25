Khi tài nguyên quê hương trở thành lợi thế phát triển

Những mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, phát triển sản phẩm địa phương và khai thác giá trị văn hóa đang mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng miền núi. Thay vì chỉ dựa vào sản xuất nhỏ lẻ, nhiều địa phương đang hướng tới nâng cao giá trị nông sản, đa dạng hóa dịch vụ và phát huy lợi thế sẵn có của địa phương.

Tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Hợp tác xã nông nghiệp Bon Bon Farm là một trong những mô hình lựa chọn hướng phát triển kết hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn với du lịch trải nghiệm.

Trong chuyến thăm mô hình vào tháng 10/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận hướng đi này của hợp tác xã.

Thay vì chỉ dựa vào sản xuất nhỏ lẻ, nhiều mô hình đang tìm cách nâng giá trị nông sản, khai thác hợp lý cảnh quan và phát huy tri thức bản địa.

Điểm đáng chú ý của mô hình là việc khai thác nhiều giá trị trên cùng diện tích đất. Những vườn cây không chỉ phục vụ sản xuất mà còn trở thành không gian tham quan, trải nghiệm, giúp du khách tìm hiểu quy trình trồng trọt và thưởng thức sản phẩm địa phương.

Đối với những địa bàn có lợi thế về đất đai, khí hậu và cảnh quan như Mộc Châu, hướng phát triển này có thể góp phần đa dạng hóa nguồn thu cho các cơ sở sản xuất. Khi được tổ chức hợp lý, nông nghiệp có thể kết hợp với chế biến, quảng bá sản phẩm OCOP và cung cấp dịch vụ trải nghiệm.

Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp xanh không chỉ dừng ở việc kết hợp sản xuất với du lịch. Người sản xuất cần chú trọng sử dụng nước tiết kiệm, quản lý chất thải, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, hạn chế tác động đến môi trường và duy trì chất lượng sản phẩm.

Không phải mô hình nào cũng cần đầu tư lớn ngay từ đầu. Bà con có thể bắt đầu từ những việc phù hợp như sử dụng phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả, giảm lãng phí vật tư, áp dụng kỹ thuật canh tác an toàn và liên kết tiêu thụ.

Giữ bản sắc để tạo thêm sinh kế

Nếu ở Mộc Châu, lợi thế được khai thác từ nông nghiệp và cảnh quan thì tại Gia Lai, những giá trị văn hóa truyền thống đang trở thành chất liệu quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng.

Trong hai ngày 21 và 22/4/2026, tại Nhà văn hóa làng Kon Giọt 1, xã Bình Phú, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông du lịch trên nền tảng mạng xã hội cho người Bahnar tại 5 làng trên địa bàn.

Bà con được hướng dẫn chụp ảnh, quay video, quản lý trang mạng xã hội, quảng bá điểm đến, giới thiệu ẩm thực và nâng cao kỹ năng phục vụ du khách.

Đặc biệt, việc kể những câu chuyện về phong tục, đời sống và văn hóa địa phương bằng chính tiếng nói của người dân giúp hình ảnh bản làng được giới thiệu gần gũi, chân thực hơn. Thông qua các nền tảng số, những giá trị văn hóa vốn được lưu giữ trong cộng đồng có thêm cơ hội tiếp cận du khách và thị trường.

Từ một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể học cách quảng bá sản phẩm, giới thiệu trải nghiệm du lịch và kết nối với khách hàng. Khi được trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp, đồng bào có thêm điều kiện chủ động tham gia vào hoạt động kinh tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào các đơn vị tổ chức tour hoặc doanh nghiệp lữ hành.

Một hoạt động khác nhằm bảo tồn văn hóa và mở hướng phát triển sinh kế được triển khai tại xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai.

Ngày 21/10/2026, tại Nhà rông làng Đak Hway 2, xã Ya Hội tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng và truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho 30 học viên là người Bahnar tại địa phương.

Với đồng bào Bahnar, mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn lưu giữ kỹ thuật dệt, hoa văn và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc tổ chức các lớp truyền dạy nghề có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn di sản, duy trì kỹ năng truyền thống và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối nghề của cha ông.

Về lâu dài, nghề dệt thổ cẩm có thể trở thành một hướng tạo thêm thu nhập nếu được kết hợp với phát triển sản phẩm thủ công, du lịch trải nghiệm và quảng bá văn hóa địa phương.

Thực tế từ các mô hình tại Sơn La và Gia Lai cho thấy, tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế khi được khai thác hợp lý. Điều quan trọng là phát triển kinh tế không đồng nghĩa khai thác bằng mọi giá. Cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên và văn hóa bản địa cần được cộng đồng cùng gìn giữ để tạo nguồn sinh kế lâu dài.

Giữ màu xanh của nương đồi, giữ nghề truyền thống và biết khai thác hợp lý những lợi thế quê hương chính là cách tạo dựng tương lai. Mỗi mô hình sinh kế phù hợp được hình thành sẽ tiếp thêm niềm tin để đồng bào chủ động vươn lên, phát triển kinh tế bền vững ngay trên mảnh đất mình sinh sống.