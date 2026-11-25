Ít ai biết rằng loài chim có nguồn gốc từ Bắc Mỹ này đã trải qua hành trình hàng nghìn năm thuần hóa, vượt Đại Tây Dương sang châu Âu rồi trở lại quê hương, trước khi trở thành biểu tượng văn hóa và ẩm thực của nước Mỹ.

Các bằng chứng khảo cổ cho thấy gà tây bắt đầu được thuần hóa tại miền Trung Mexico cách đây khoảng 2.500-3.000 năm. Giáo sư nhân chủng học Erin Thornton thuộc Đại học bang Washington (Mỹ) cho biết từ thời kỳ đó, loài chim này không chỉ được nuôi để lấy thịt mà còn xuất hiện trong các nghi lễ văn hóa và tín ngưỡng, kể cả nghi lễ mai táng.

Đến thế kỷ XVI, người Tây Ban Nha đưa gà tây từ Mexico sang châu Âu. Khoảng một thế kỷ sau, những người châu Âu di cư lại đưa chúng trở về Bắc Mỹ, nơi gà tây thuần hóa được lai tạo với các giống hoang dã bản địa, tạo nên những giống mới.

Ngay cả tên gọi "turkey" trong tiếng Anh cũng có một câu chuyện thú vị. Theo Phó Giáo sư Elan Abrell thuộc Đại học Wesleyan, vào thế kỷ XVI, thương nhân Anh thường dùng “turkey” cho nhiều mặt hàng ngoại lai, bất kể chúng có thực sự xuất xứ từ Đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) hay không. Tên gọi này sau đó được gắn với gà tây và tồn tại đến ngày nay.

Tuy nhiên, gà tây không phải món chính trong bữa tiệc Lễ Tạ ơn đầu tiên năm 1621 giữa những người hành hương Anh và người bản địa Wampanoag tại vùng đất ngày nay thuộc bang Massachusetts (Mỹ). Thịt nai nhiều khả năng mới là món chủ đạo khi đó, bên cạnh các loại thịt vịt, ngỗng và hải sản.

Bước ngoặt chỉ đến sau khi nước Mỹ giành độc lập. Năm 1789, khi Tổng thống đầu tiên George Washington kêu gọi tổ chức một ngày lễ tạ ơn và cầu nguyện trên toàn quốc, gà tây bắt đầu được quảng bá như đặc sản thuần Mỹ nhằm giúp quốc gia non trẻ này định hình bản sắc văn hóa riêng, tách biệt khỏi nước Anh. Nhà lập quốc Benjamin Franklin từng hết lời ca ngợi loài chim này trong thư gửi con gái, thậm chí so sánh gà tây với đại bàng đầu trắng và nhận xét loài vật này tuy có phần “kiêu kỳ và ngốc nghếch” nhưng dũng cảm và xứng đáng là loài chim bản địa tiêu biểu của nước Mỹ.

Mặc dù vậy, hành trình trở thành biểu tượng của món gà tây thực sự được thúc đẩy vào thế kỷ XIX, gắn liền với nỗ lực của nhà văn Sarah Josepha Hale. Là biên tập viên tạp chí Godey's Lady's Book, bà kiên trì vận động để Lễ Tạ ơn trở thành ngày lễ chung trên toàn nước Mỹ, coi đây là dịp gắn kết người dân trong bối cảnh đất nước có nhiều chia rẽ.

Sau nhiều năm gửi kiến nghị tới Quốc hội và 5 đời tổng thống, bà Hale cuối cùng đạt được mục tiêu vào năm 1863, khi Tổng thống Abraham Lincoln chính thức tuyên bố tổ chức Lễ Tạ ơn trên toàn quốc.

Bà Hale cũng góp phần định hình thực đơn truyền thống. Trong tiểu thuyết "Northwood: A Tale of New England" xuất bản năm 1827, bà mô tả một bữa tiệc Lễ Tạ ơn lý tưởng với món gà tây quay nhồi nhân đặt ngay giữa bàn, ăn kèm nước xốt và bánh bí ngô. Phó Giáo sư Abrell xem bà là một nhân vật tiên phong định hình chuẩn mực nội trợ bởi ảnh hưởng sâu rộng đối với văn hóa ẩm thực và sinh hoạt gia đình Mỹ.