Cuộc đấu trí trên những 'con đường' hàng lậu

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp triển khai tuần tra phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Một số đối tượng lợi dụng điều này, dùng phương tiện thủy vận chuyển hàng lậu qua biên giới để vào nội địa tiêu thụ. Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác tuần tra, mật phục, quyết liệt đấu tranh với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giữ vững an ninh trật tự nơi biên cương Tổ quốc.

Gian nan chống buôn lậu mùa nước lên

Mới đây, tại khu vực cầu Ba Tây, thuộc khu phố Thường Thới Hậu, phường Thường Lạc, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Hữu Trí (sinh năm 1978), trú tại phường Thường Lạc sử dụng vỏ lãi vận chuyển 36 bao đường cát, có tổng trọng lượng 1.800 kg, từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện; đồng thời, đưa đối tượng về Đồn Biên phòng Cầu Muống tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ buôn lậu nói trên là một trong số nhiều vụ Đồn Biên phòng Cầu Muống chủ trì và phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ trong mùa lũ năm nay. Theo Đồn Biên phòng Cầu Muống, từ đầu mùa lũ (tháng 7/2026) tới nay, đơn vị chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 35 vụ/19 đối tượng. Tang vật thu được gồm: 10.710 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 2.200 kg đường cát, 2 vỏ lãi, 2 máy xăng, 1 ghe gỗ, 1 máy dầu, 6 xe mô tô... Đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ với 5 đối tượng, số tiền trên 100 triệu đồng; chuyển hồ sơ về Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ với 1 đối tượng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuần tra trên sông để phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50 km, trong đó, có khoảng 40 km biên giới trên sông. Vào mùa nước lũ, mực nước tại các cánh đồng dâng cao khoảng 1,5 - 2m, rất thuận lợi cho các đối tượng dùng phương tiện thủy, gắn máy có công suất lớn, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ. Những đối tượng buôn lậu tổ chức canh đường cho các điểm sang hàng, tập kết hàng nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng để có cách đối phó. Lợi dụng mùa nước nổi, chúng trà trộn, giả dạng người đi giăng câu, thả lưới... để qua mặt lực lượng chống buôn lậu.

Trung tá Phan Văn Hồng Thắng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết, vào thời điểm mùa nước nổi, các đối tượng buôn lậu trên địa bàn thường sử dụng vỏ lãi chạy với tốc độ cao. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng này thường manh động, di chuyển vào các khu vực dân cư để tẩu tán hàng hóa. Có thời điểm, chúng lôi kéo đông người, tạo sức ép đối với lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chống buôn lậu trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) triển khai tuần tra ban đêm trên cánh đồng ngập nước để phòng, chống buôn lậu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi khó khăn hơn so với các thời điểm khác trong năm vì nước ngập các cánh đồng, dễ dàng di chuyển bằng phương tiện thủy, trong khi lực lượng chống buôn lậu của Biên phòng mỏng, không thể kiểm tra, kiểm soát hết mọi khu vực. Mùa lũ, ban đêm thường có giông lớn, mưa to, gió mạnh nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các tổ, đội sử dụng phương tiện thủy đi tuần tra, ngăn chặn, mật phục bắt đối tượng buôn lậu.

Trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ chống buôn lậu, Thiếu úy Nguyễn Minh Thông, Cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống chia sẻ, các đối tượng buôn lậu sử dụng phương tiện là vỏ lãi chạy với tốc độ cao, trên đồng, người dân giăng nhiều lưới để đánh bắt cá nên ảnh hưởng tới đến việc truy đuổi của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ngoài ra, các đối tượng còn bố trí người canh đường, cảnh giới nhằm quan sát sự kiểm soát, tuần tra của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Quản lý chặt biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Muống kiểm đếm tang vật buôn lậu bị bắt giữ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Trung tá Phan Văn Hồng Thắng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết thêm, để quản lý chặt tình hình địa bàn và kiểm soát hoạt động buôn lậu, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã triển khai các biện pháp công tác, trong đó kết hợp giữa tuyên truyền, vận động quần chúng và công tác trinh sát nắm tình hình từ xa, từ sớm nhằm chủ động ngăn chặn kịp thời dấu hiệu mà các đối tượng, khu vực có nguy cơ vận chuyển hàng hóa qua khu vực biên giới. Từ đó, có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, không để lượng hàng hóa nhập lậu vào trong địa bàn.

Đối với địa bàn Đồn Biên phòng Cầu Muống quản lý, khu phố Cầu Muống và Thường Thới Hậu được xác định là địa bàn trọng điểm về buôn lậu. Tại hai khu vực này, đơn vị chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát; xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng mật phục đánh bắt nhằm hạn chế tình hình buôn lậu trên địa bàn. Hiện nay, đang mùa nước nổi, đơn vị triển khai biện pháp công tác và duy trì các tổ, chốt trên biên giới, tăng cường quân số và phương tiện trong kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) thu giữ nhiều phương tiện được các đối tượng dùng vận chuyển hàng lậu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, để đấu tranh phòng, chống buôn lậu mùa nước nổi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng; chủ động xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp đến các đơn vị Đồn Biên phòng tuyến đất liền để tăng cường chỉ đạo quyết liệt.

Các Đồn Biên phòng căn cứ tình hình thực tế địa bàn xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, kế hoạch nghiệp vụ phòng ngừa, phục kích, tăng cường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn chốt chặn tại tuyến đường trọng điểm; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các Tổ tự quản đường biên mốc giới không tiếp tay, bao che cho buôn lậu và kịp thời tố giác hành vi vi phạm. Bộ đội Biên phòng quan tâm công tác giáo dục, quản lý cán bộ, chiến sĩ, phát huy vai trò trách nhiệm, không tiếp tay, không bảo kê cho buôn lậu; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống buôn lậu.

Tang vật của các vụ buôn lậu bị Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) thu giữ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, trong 9 tháng năm 2026, đơn vị chủ trì và phối hợp bắt giữ 116 vụ với 141 đối tượng (43 vụ đối tượng bỏ chạy) buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp chủ trì bắt, xử lý 89 vụ, 95 đối tượng (34 vụ đối tượng bỏ chạy). Tang vật thu giữ 37.250 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, hơn 2.100 m3 cát, trên 2.600 kg đường cát, 21 xe mô tô, 2 xe ô tô, 13 phương tiện thủy, 3.076 lít dầu…

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và cấp trên về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu ở khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn và đối tượng, thường xuyên triển khai hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối tắt trên biên giới nhằm kịp thời đấu tranh với hoạt động buôn lậu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống buôn lậu.