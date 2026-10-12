Mẹ kế thừa nhận tát liên tiếp con gái 14 tuổi, cam kết không tái phạm

Vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 3/10 tại nhà riêng của bé gái, theo Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 5/10 của UBND xã Vĩnh Thành về trường hợp trẻ em có dấu hiệu bị bạo lực gia đình.

Theo báo cáo, sau khi tiếp nhận thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về trường hợp trẻ em được phản ánh qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, UBND xã Vĩnh Thành đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Công an xã, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan xác minh vụ việc.

Cơ quan chức năng đã đến gia đình và trường học nơi bé gái theo học để nắm bắt tình hình. Tại buổi làm việc, em cho biết bị mẹ kế dùng tay tát liên tục vào mặt, đồng thời túm và giật tóc, khiến em hoảng hốt, mất bình tĩnh.

Hình ảnh bé gái bị mẹ kế liên tục đánh đập, túm tóc... được người dân ghi nhận được. Ảnh chụp màn hình từ video người dân cung cấp

Công an xã và Trạm Y tế đã kiểm tra tình trạng thương tích, ghi nhận một vết tím nhỏ bên mặt phải. Theo báo cáo, tại thời điểm kiểm tra, sức khỏe, việc ăn uống, đi lại và sinh hoạt hằng ngày của bé gái bình thường; em vẫn đến trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, người mẹ kế thừa nhận hành vi đánh trẻ là sai trái, nhận lỗi và viết cam kết không tái diễn hành vi xâm phạm thể chất, tinh thần đối với bé gái.

UBND xã Vĩnh Thành giao các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể và trưởng thôn tiếp tục quản lý, theo dõi, giám sát trường hợp này sau vụ việc.