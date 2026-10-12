CATP Huế tăng cường kiểm soát giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân

Lực lượng CSGT CATP Huế kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với lái xe đường dài

Triển khai cao điểm 60 ngày đêm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tập trung kiểm tra lái xe đường dài, xử lý vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy, chủ động phòng ngừa tai nạn, giữ gìn bình yên cho Nhân dân.

Cao điểm 60 ngày đêm trên các tuyến giao thông trọng điểm

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Huế về triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Hoạt động tập trung tại những tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt là Quốc lộ 1 ở hai đầu Nam và Bắc thành phố, nơi có lưu lượng phương tiện vận tải lớn. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng chức năng hướng đến phát hiện sớm, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đồng thời phòng ngừa việc lợi dụng hoạt động vận tải để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, các tổ công tác kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, nhất là người điều khiển phương tiện đường dài, nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn

Sau 4 ngày ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, test nhanh ma túy và nồng độ cồn đối với hơn 100 lái xe đường dài, phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo trình bày của lái xe, việc sử dụng rượu bia diễn ra trong cuộc gặp gỡ bạn bè vào đêm trước đó. Trường hợp vi phạm đã được xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế tăng cường kiểm tra lái xe đường dài

Kết quả bước đầu cho thấy việc duy trì kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm là giải pháp cần thiết nhằm phát hiện, xử lý hành vi nguy hiểm ngay trên tuyến đường. Người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia hoặc có chất ma túy trong cơ thể có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với bản thân và cộng đồng.

Do đó, kiểm soát nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ mang ý nghĩa thực thi pháp luật mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đối với đội ngũ lái xe đường dài, việc tuân thủ quy định càng có ý nghĩa quan trọng bởi tính chất công việc, thời gian di chuyển và trách nhiệm bảo đảm an toàn cho nhiều người tham gia giao thông.

Giữ vững an ninh trật tự, hướng tới giao thông bền vững

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đang tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện và duy trì các tổ công tác tại những tuyến, địa bàn trọng điểm. Các hành vi vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần thực hiện hiệu quả cao điểm 60 ngày đêm của Công an thành phố.

Cảnh sát giao thông Huế kiểm soát giao thông, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đường dài.

Để công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đạt hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi lái xe cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia hoặc chất ma túy; chủ động chấp hành quy định và đặt an toàn của cộng đồng lên hàng đầu.

Sự phối hợp giữa tuần tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền pháp luật và nâng cao ý thức người tham gia giao thông sẽ góp phần giữ vững an ninh trật tự, hạn chế tai nạn và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Đây cũng là nền tảng để Huế xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.