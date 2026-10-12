Quảng Ngãi siết kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ, tập trung vào các địa bàn, mặt hàng trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, nhất là trong cao điểm cuối năm.

Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành để đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 525/QLTT-NVTH, đôn đốc triển khai Kế hoạch số 5664/KH-CAT-SCT về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và trong cao điểm cuối năm, trước Tết Dương lịch.

Ông Trần Xuân Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, cho biết kế hoạch được triển khai theo chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Công Thương, ban hành ngày 5/8/2026, với thời gian thực hiện đến hết tháng 12/2026. Việc đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả phối hợp và chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo đó, lực lượng quản lý thị trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nhận diện, phân loại và lập danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm cũng như những mặt hàng khác có dấu hiệu nghi vấn. Danh sách này được chuyển đến các đầu mối thuộc Tổ công tác để phối hợp xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Phạm vi kiểm tra được xác định xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm, từ nuôi trồng, sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị và tiêu thụ. Các mặt hàng liên quan như phụ gia thực phẩm, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học và hóa chất cũng được đưa vào diện rà soát nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ vi phạm.

Việc kiểm tra, kiểm soát không chỉ trong giờ hành chính mà còn cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là duy trì kiểm tra liên tục, cơ động, không giới hạn trong giờ hành chính. Đội trưởng các đội quản lý thị trường phải chủ động bố trí lực lượng, phân công công chức trực, tổ chức kiểm tra cả buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ; đồng thời tăng cường kiểm soát trong giai đoạn cao điểm cuối năm, trước Tết Dương lịch.

Các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển, chợ đầu mối và các phương tiện vận chuyển thực phẩm lưu thông trên địa bàn tỉnh sẽ được tập trung kiểm soát. Mục tiêu là ngăn chặn việc lợi dụng thời gian ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ để tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn, thực phẩm giả và thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đặc biệt, Chi cục yêu cầu các đội thực hiện nghiêm việc kiểm tra đột xuất đối với 100% đối tượng, mặt hàng trọng điểm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm trong danh mục đã rà soát. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng phải tiến hành kiểm tra kịp thời, đồng thời thông tin cho các thành viên Tổ công tác để phối hợp xử lý, tránh bỏ lọt vụ việc.

Công tác xử lý vi phạm phải bảo đảm nghiêm minh, triệt để, theo phương châm “rõ mục tiêu - rõ lực lượng - rõ kết quả - kiểm đếm được”, quán triệt tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng quản lý thị trường phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ ban đầu và chuyển ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

Ông Trần Xuân Thương nhấn mạnh, đội trưởng các đội quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chi cục trưởng về kết quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn được phân công. Trường hợp buông lỏng quản lý, chậm tiến độ hoặc để phát sinh điểm nóng vi phạm phức tạp, trách nhiệm của người đứng đầu sẽ bị xem xét, xử lý.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Chi cục cũng yêu cầu các đội thực hiện nghiêm chế độ báo cáo: báo cáo tuần gửi trước 10 giờ ngày thứ Tư hằng tuần; báo cáo tháng gửi trước ngày 14 hằng tháng; báo cáo tổng kết toàn diện kế hoạch hoàn thành trước ngày 20/12/2026.

Với việc tăng cường kiểm tra cả ngoài giờ hành chính, tập trung vào các đối tượng và mặt hàng có nguy cơ cao, Quảng Ngãi hướng đến nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm, ngăn chặn hàng hóa vi phạm lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong thời điểm nhu cầu mua sắm cuối năm gia tăng.