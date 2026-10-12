VKSND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, giám sát tại VKSND khu vực 10

Đồng chí Nguyễn Thành Minh - Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng công bố Quyết định kiểm tra tại VKSND khu vực 10.

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2026, vừa qua, VKSND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tỉnh Lâm Đồng triển khai giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ VKSND khu vực 10.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thành Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra, truy tố; quản lý nguồn tin tạm đình chỉ, các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung và án bị hủy, sửa.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận VKSND khu vực 10 đã quan tâm triển khai thực hiện kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót.

Tuy nhiên, một số nội dung khắc phục chưa đầy đủ, cần tiếp tục được chấn chỉnh để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Hình ảnh tại buổi giám sát.

Kết thúc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thành Minh yêu cầu lãnh đạo, Kiểm sát viên của đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tránh để các thiếu sót tiếp tục lặp lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với hoạt động kiểm tra chuyên môn, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tỉnh Lâm Đồng triển khai giám sát đối với Chi bộ VKSND khu vực 10 và đồng chí Bí thư Chi bộ.

Nội dung giám sát tập trung vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc của cấp ủy; chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và hằng năm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của đảng viên theo quy định của Đảng và của Ngành.

Hai hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của VKSND khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng.