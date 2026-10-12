Khởi tố 15 thanh thiếu niên ẩu đả, dùng hung khí truy đuổi trên đường

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can, trong đó thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 19/9, Nguyễn Văn Hợp (SN 2006, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương (phường Thanh Thủy, TP Huế). Đến khoảng 23h30 ngày 21/9, Hợp rủ thêm 3 người khác, mang theo hung khí, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên đánh mình.

Nhóm thanh thiếu niên tại trụ sở Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế. (Ảnh: Hồng Nhung)

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng, nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình, Hợp cùng các đối tượng đi cùng lao vào tấn công. Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, gây mất an ninh, trật tự.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối Trật tự công cộng”. Theo thông tin ban đầu, tối 28/5, T.H.N.H (SN 2007, trú phường Thủy Xuân, TP. Huế) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập “đi bão”, điều khiển xe máy thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường phố.

Sau khi tập hợp tại một số địa điểm, cả nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, mang theo ống tuýp kim loại. Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm của H. gặp một nhóm thanh niên khác.

Nhóm thanh thiếu niên có liên quan đến vụ án tại cơ quan công an. (Ảnh: Hồng Nhung)

Cho rằng trước đó bị những người này ném vỏ chai bia, H. hô hào cả nhóm đuổi theo để đánh trả. Hai nhóm tiếp tục rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường.

Sau đó, khi di chuyển đến khu vực phía nam cầu Phú Xuân, nhóm của H. bị một nhóm thanh niên khoảng 20-30 người ném đá và vỏ chai bia.

Các đối tượng tiếp tục đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia rồi quay lại cầu Phú Xuân ném về phía nhóm thanh niên trên. Trên đường rời đi, một số đối tượng còn vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu phường Phú Xuân, Huế).

Nhóm thanh thiếu niên được đưa đi thực nghiệm lại hiện trường. (Ảnh: Hồng Nhung)

Công an TP Huế cảnh báo tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, sử dụng chai lọ làm hung khí để giải quyết mâu thuẫn là hành vi nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Công an TP Huế khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không tụ tập gây rối, không mang theo hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện các nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý theo quy định.