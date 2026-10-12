Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Hồ Chí Minh

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 thành phố gồm: Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương; Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an thành phố; Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II.

Cơ quan chức năng xử lý tang vật là hàng giả, hàng nhái.

Ban Chỉ đạo còn có 21 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực XV, Văn phòng UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở An toàn thực phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Thuế thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo 389 thành phố là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất phương hướng, giải pháp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và tình hình thực tiễn của thành phố. Đồng thời, điều phối hoạt động phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương; đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu các lực lượng chức năng cung cấp thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh và tài liệu liên quan đến các vụ việc vi phạm khi cần thiết.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía nam.

Đối với các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra việc xử lý vụ việc; kiểm tra tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn trọng điểm. Trường hợp cần thiết, Trưởng ban quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và hợp tác trong lĩnh vực này; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo cũng thực hiện công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo kê hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Đồng thời, định kỳ hoặc đột xuất tổng kết, đánh giá hoạt động và báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

Quyết định cũng quy định Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương, do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2026 và thay thế các nội dung liên quan đến Ban Chỉ đạo 389 thành phố tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, cùng Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo.