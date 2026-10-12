Lực lượng QLTT và Công an chứng kiến tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả năm 2026, từ ngày 20-8 đến ngày 30-9, Chi cục QLTT tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Lực lượng QLTT kiểm tra, phát hiện 50 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu; đã xử lý 34 vụ, thu phạt gần 110 triệu đồng; buộc tiêu hủy hơn 1,8 ngàn bao thuốc lá. Hiện còn 16 vụ đang được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, các Đội QLTT đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay và không bao che cho các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Từ đầu năm 2026, Chi cục QLTT tỉnh đã kiểm tra, phát hiện hơn 120 vụ vi phạm về thuốc lá điếu nhập lậu, xử lý hơn 80 vụ, thu phạt gần 285 triệu đồng, tang vật vi phạm gần 17 ngàn bao thuốc lá; còn 40 vụ đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.

Theo Chi cục QLTT tỉnh, tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép thuốc lá dự báo còn tiếp diễn với tính chất, mức độ vi phạm tinh vi, khó phát hiện, nhất là khu vực, tuyến biên giới.

Do đó, Chi cục QLTT tỉnh sẽ chỉ đạo các Đội QLTT triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng…