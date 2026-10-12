Tư vấn an toàn điện, phòng cháy qua ứng dụng iHanoi

Trước đó, ngày 3/7/2026, tiện ích “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” được triển khai trên giao diện chính của ứng dụng iHanoi. Đến nay, tiện ích đã được triển khai trên toàn TP Hà Nội, tạo điều kiện để người dân, cơ quan, doanh nghiệp chủ động gửi yêu cầu tư vấn về các điều kiện an toàn điện và PCCC tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nơi làm việc.

Giao diện trực quan của tiện ích trên điện thoại đã được người dân tiếp cận sử dụng rất nhanh.

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua tiện ích, các yêu cầu tư vấn được chuyển đến cơ quan quản lý về điện, UBND phường, Công an phường và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để phối hợp hướng dẫn những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa điểm. Thay vì chỉ tìm đến thợ điện khi có sự cố hoặc tự kiểm tra theo kinh nghiệm, người dân có thêm cơ hội được các đơn vị chuyên môn trực tiếp khảo sát, chỉ ra những tồn tại và hướng dẫn biện pháp khắc phục nguy cơ cháy, nổ liên quan đến hệ thống điện.

Tại địa bàn phụ trách, Đội CC&CNCH khu vực số 12 đã tích cực phối hợp với UBND các phường: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Định Công, Tương Mai, Lĩnh Nam tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đăng nhập ứng dụng iHanoi, tìm hiểu và gửi yêu cầu tư vấn.

Tổ công tác sử dụng thiết bị chuyên dụng kiểm tra hệ thống điện.

Thiếu tá Vũ Văn Sơn, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn phụ trách của đơn vị đã có 86 trường hợp gửi yêu cầu tư vấn qua ứng dụng và được hướng dẫn trực tiếp tại nhà. Kết quả bước đầu cho thấy, tiện ích không chỉ tạo thêm một phương thức tiếp nhận thông tin mà còn góp phần đưa hoạt động tư vấn an toàn điện, PCCC đến gần hơn với người dân.

Đáng chú ý, việc tư vấn được triển khai theo hướng phối hợp liên ngành. Khi tiếp nhận yêu cầu, Công ty Điện lực Thanh Trì - đơn vị cung ứng điện trên địa bàn - chủ trì, mời đại diện UBND phường, Công an phường sở tại và Đội CC&CNCH khu vực số 12 đến trực tiếp cơ sở. Tại đây, tổ công tác kiểm tra thực tế, tư vấn và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình sử dụng điện.

Cách làm này giúp việc tư vấn gắn với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, qua đó nâng cao khả năng phát hiện sớm các nguy cơ có thể dẫn đến sự cố điện và cháy, nổ. Đồng thời, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường, Cảnh sát PCCC và đơn vị điện lực tạo điều kiện để các kiến nghị được hướng dẫn xử lý sát với tình hình thực tế.

Với 86 trường hợp đã gửi yêu cầu và được hướng dẫn trực tiếp tại nhà, hoạt động tư vấn bước đầu cho thấy vai trò của việc kết hợp nền tảng số với sự hỗ trợ trực tiếp của lực lượng chức năng và ngành điện. Đây là hướng tiếp cận giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu của người dân với hoạt động hướng dẫn chuyên môn; đồng thời tạo điều kiện phát hiện, cảnh báo và khắc phục sớm các nguy cơ mất an toàn.

Trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh, điện là nguồn năng lượng thiết yếu nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu hệ thống dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm chất lượng, được lắp đặt không đúng kỹ thuật hoặc vận hành thiếu an toàn. Tình trạng câu mắc điện tùy tiện, sử dụng nhiều thiết bị vượt quá khả năng chịu tải của đường dây, thiết bị đóng cắt không phù hợp hay không kiểm tra hệ thống điện định kỳ đều có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

“Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ và các cơ sở có nhiều người sinh sống, làm việc, việc kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn điện càng có ý nghĩa quan trọng. Những tồn tại nhỏ nếu không được phát hiện, khắc phục kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân…” - Thiếu tá Vũ Văn Sơn nhấn mạnh thêm.

Thực tế cho thấy, không phải chủ hộ hay chủ cơ sở nào cũng có đầy đủ kiến thức chuyên môn để nhận biết những dấu hiệu mất an toàn trong hệ thống điện. Nhiều người thường giao việc lắp đặt, sửa chữa cho thợ điện nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm tra định kỳ, lựa chọn thiết bị bảo vệ phù hợp hoặc các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong quá trình sử dụng.

Tổ công tác hướng dẫn, tư vấn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.

Tổ công tác đang tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho chủ cơ sở các biện pháp sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy, nổ do sự cố điện gây ra.

Chia sẻ với tổ công tác trong buổi tư vấn tại cơ sở, chị Vũ Hồng Nhung, chủ một cơ sở đã gửi đề nghị qua tiện ích iHanoi cho biết, trước đây, chị chủ yếu thuê thợ điện đến lắp đặt hệ thống điện cho gia đình mà chưa tìm hiểu đầy đủ những yếu tố cần thiết để bảo đảm an toàn, nhất là các nguy cơ cháy, nổ do sự cố điện gây ra. “Bây giờ tôi đã biết rõ và sẽ thực hiện đảm bảo an toàn cho nhà trọ của gia đình mình…”, chị Vũ Hồng Nhung chia sẻ sau khi được lực lượng chức năng và ngành điện tư vấn, hướng dẫn trực tiếp.

Từ trường hợp trên có thể thấy, hoạt động tư vấn tại chỗ không chỉ giúp người dân tiếp nhận thông tin mà còn góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen chủ động kiểm tra và phòng ngừa nguy cơ. Khi được hướng dẫn cụ thể ngay tại nơi sinh sống, kinh doanh, người dân có điều kiện hiểu rõ hơn những vấn đề cần khắc phục, đồng thời biết cách sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, để tiện ích phát huy hiệu quả, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết cách sử dụng ứng dụng, gửi yêu cầu khi có nhu cầu tư vấn và phối hợp thực hiện các khuyến nghị sau kiểm tra. Đối với những nguy cơ được phát hiện, chủ hộ và người quản lý cơ sở cần chủ động khắc phục, không để tồn tại kéo dài hoặc chỉ xử lý khi đã xảy ra sự cố.

Đội CC&CNCH khu vực số 12 khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện và các thiết bị bảo vệ; không sử dụng dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm chất lượng; không câu mắc điện tùy tiện, không sử dụng thiết bị vượt quá khả năng chịu tải của hệ thống. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời kiểm tra, xử lý bởi người có chuyên môn, đồng thời chủ động rà soát những nguy cơ mất an toàn có thể dẫn đến cháy, nổ.

Đặc biệt, người dân nên sử dụng tiện ích “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trên ứng dụng iHanoi để đề nghị được hướng dẫn các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, cơ sở. Việc tiếp nhận tư vấn cần đi đôi với thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị, duy trì kiểm tra định kỳ và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng ngừa cháy, nổ.

Theo số liệu thống kê tình hình cháy, nổ của Công an TP Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2026, số vụ cháy có nguyên nhân từ các sự cố về điện chiếm 63,1% trên tổng số các vụ cháy trên địa bàn. Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an thì riêng trong tháng 9/2026 có đến 81,5% các vụ cháy có nguyên nhân do sự cố hệ thống điện, thiết bị điện trên toàn quốc. Do đó, việc phát triển tiện ích “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trên ứng dụng điện thoại như một phương pháp để tăng cường an toàn PCCC trong sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô, đồng thời tiến tới kìm chế các vụ cháy, nổ do các sự cố về điện, tạo môi trường thuận lợi để người dân và các cơ quan chức năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn để phục vụ nhân dân về an toàn PCCC&CNCH tốt hơn.