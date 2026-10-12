Ca sĩ Chi Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án ma túy VN10

Sau khi bị tuyên phạt 7 năm tù trong vụ án ma túy VN10, ca sĩ Chi Dân cùng 36 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một bị cáo kháng cáo kêu oan.

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