Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

Ngày 12/10, Cục Điện ảnh ban hành văn bản về việc chấp hành quy định pháp luật khi gửi phim tham gia các sự kiện điện ảnh ở nước ngoài, gửi tới các cơ sở sản xuất, phát hành phim và tổ chức, cá nhân Việt Nam có phim đăng ký tham dự các sự kiện này.

Văn bản nêu rõ qua công tác quản lý nhà nước, Cục Điện ảnh nhận thấy có trường hợp tổ chức, cá nhân gửi phim hoặc cấp quyền truy cập bản phim cho ban tổ chức sự kiện ở nước ngoài khi phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc chưa có quyết định phát sóng.

Đến sát thời hạn công chiếu, các đơn vị mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, chỉnh sửa hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian ngắn.

Cục Điện ảnh lưu ý tổ chức, cá nhân cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trách nhiệm với cộng đồng và uy tín của điện ảnh Việt Nam lên trên mục tiêu tìm kiếm danh hiệu.

Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, gây bị động cho công tác thẩm định và hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời đối với những tác phẩm có chất lượng.

Khoản 1 Điều 40 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 quy định phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam và nước ngoài phải là phim đã được cấp giấy phép phân loại phim hoặc có quyết định phát sóng.

Vì vậy, các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm hoàn thành điều kiện pháp lý trước khi gửi phim tham dự sự kiện quốc tế. Bản phim gửi tham dự phải đúng với bản phim đã được cấp phép hoặc có quyết định phát sóng. Trường hợp thay đổi nội dung phim đã được cấp phép, đơn vị phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép phân loại phim theo Điều 28 Luật Điện ảnh trước khi sử dụng bản phim thay đổi.

Cục Điện ảnh lưu ý việc được cấp giấy phép phân loại phim hoặc có quyết định phát sóng sau thời điểm đã gửi phim cho tổ chức nước ngoài không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm đã thực hiện trước đó.

Cục Điện ảnh khẳng định hồ sơ nộp muộn, chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc bản phim tiếp tục phải chỉnh sửa là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Thời hạn do ban tổ chức sự kiện ấn định không phải căn cứ để rút ngắn quy trình, bỏ qua yêu cầu về hồ sơ hoặc giải quyết thủ tục không đúng trình tự, thời hạn quy định.

Bên cạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật, Cục đề nghị các tổ chức, cá nhân thận trọng trong lựa chọn sự kiện điện ảnh quốc tế. Trước khi gửi phim, cần tìm hiểu, xác minh tư cách pháp lý, lịch sử tổ chức, uy tín nghề nghiệp, điều lệ, cơ cấu tuyển chọn, thành phần ban giám khảo, hệ thống giải thưởng, phạm vi phổ biến phim và các khoản phí liên quan.

Đặc biệt, cần cân nhắc đối với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan hoặc mang danh nghĩa quốc tế nhưng thiếu quy trình tuyển chọn, thẩm định rõ ràng.

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Cục Điện ảnh nhấn mạnh trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với đất nước khi đưa phim ra quốc tế. Theo đó, việc lựa chọn tác phẩm cần được xem xét toàn diện về chất lượng nghệ thuật, thông điệp, cách tiếp cận, giá trị lịch sử, nhân văn, tác động xã hội và giá trị đối ngoại.

Cục Điện ảnh tôn trọng quyền tự do sáng tạo, quyền lựa chọn đề tài và quyền phản ánh đời sống xã hội đa chiều trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời khuyến khích giới thiệu những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, bản sắc, giá trị lịch sử, nhân văn và cách tiếp cận thuyết phục, giúp công chúng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam.

Đối với công tác quản lý, khi phát hiện dấu hiệu phim được gửi tham dự khi chưa đủ điều kiện, bản phim không đúng với bản phim đã được cấp phép hoặc thông tin về hạng mục, giải thưởng được công bố không chính xác, Cục Điện ảnh sẽ kiểm tra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.