CORTIS liên tiếp nhận tin vui

Chỉ sau một năm hoạt động, CORTIS đã gia nhập "câu lạc bộ nghệ sĩ bán được 4 triệu bản". Theo Circle Chart, EP thứ hai của CORTIS mang tên GREENGREEN đã đạt tổng doanh số khoảng 4,1 triệu bản. Con số này cao gần gấp đôi tổng doanh số của EP đầu tay COLOR OUTSIDE THE LINES, cho thấy sự phát triển ấn tượng của nhóm trong suốt một năm qua.

Đáng chú ý, GREENGREEN mới chỉ là album thứ hai phát hành trong năm 2026 vượt mốc doanh số 4 triệu bản (sau album ARIRANG của BTS).

CORTIS đã khẳng định vị thế vượt trội của mình khi đồng thời giành được cả "Giải Tân binh" lẫn "Giải thưởng Lớn (Daesang)" tại lễ trao giải ‘2026 The Fact Music Awards (TMA)’ diễn ra ở Sân vận động chính Busan Asiad vào ngày 19/9. CORTIS (gồm Martin, James, Juhun, Sunghyun, Geonho) đã mang về tổng cộng ba chiếc cúp: giải ‘Next Leader’ (Giải Tân binh), giải ‘Artist of the Year’ (Giải thưởng Chính) và giải ‘Record of the Year’ (một trong những Giải thưởng Lớn). Đáng chú ý, CORTIS đã thu hút sự quan tâm lớn khi trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử TMA giành được cả "Giải Tân binh" và "Giải thưởng Lớn" cùng lúc. Việc đạt được cả danh hiệu dành cho tân binh lẫn giải thưởng danh giá nhất của buổi lễ chỉ trong một đêm đã chứng minh sự phát triển vượt bậc của nhóm. Họ cũng vừa được đề cử ở ba hạng mục: "Nhóm nhạc xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" và "K-Pop xuất sắc nhất" tại "Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026". Là nhóm nhạc có thời gian ra mắt gần đây nhất trong số các nghệ sĩ được đề cử, họ đang tranh tài cùng những tên tuổi lừng danh, qua đó khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh trên sân khấu toàn cầu. Trước đó, tại lễ trao giải ‘KMA (KM Chart Awards) 2026’ diễn ra vào tháng 7/2026, nhóm đã giành được hàng loạt giải thưởng, bao gồm ‘Bản thu âm của năm’ (một trong những giải thưởng lớn nhất) và ‘Ultimate 12’ (một giải thưởng quan trọng). Giờ đây, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào những kỷ lục mới mà nhóm sẽ thiết lập trong tương lai, tiếp nối nền tảng vững chắc đã được xây dựng nhờ phong cách âm nhạc và các màn trình diễn độc đáo kể từ khi ra mắt.