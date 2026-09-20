Tình trạng của Kwon Sang Woo sau thời gian qua Mỹ thăm vợ con

Nam diễn viên Kwon Sang Woo gây chú ý khi tiết lộ chuyện kiểm soát cân nặng trong thời gian ở Mỹ cùng vợ Son Tae Young. Dù duy trì thói quen tập luyện đều đặn, tài tử Hàn Quốc thừa nhận anh vẫn tăng cân vì thường xuyên cùng bà xã thưởng thức các món ăn ngon.

Cụ thể, mới đây Son Tae Young đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, nữ diễn viên và chồng có nhiều khoảnh khắc đời thường bên hai con trước khi Kwon Sang Woo trở lại Hàn Quốc.

Khoảnh khắc đời thường của Kwon Sang Woo và Son Tae Young tại Mỹ.

Trong cuộc trò chuyện, Son Tae Young nhắc đến một bình luận của khán giả hỏi liệu ông xã có áp dụng chế độ ăn kiêng hay không. Kwon Sang Woo thẳng thắn cho biết anh hoàn toàn không ăn kiêng. Nam diễn viên tiết lộ trước khi sang Mỹ, anh từng chủ động đưa cân nặng về khoảng 78-79 kg để chuẩn bị cho công việc.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch kiểm soát cân nặng dường như khó duy trì khi Kwon Sang Woo ở Mỹ. Anh cho biết mỗi lần sang đây, nam diễn viên thường cùng Son Tae Young đi ăn uống nên cân nặng có xu hướng tăng lên. Đáng chú ý, dù duy trì việc tập luyện khoảng 4 buổi mỗi tuần, Kwon Sang Woo vẫn không tránh khỏi tình trạng tăng cân.

"Ở Mỹ, tôi ăn nhiều hơn lượng vận động", Kwon Sang Woo chia sẻ. Nam diễn viên cũng cho biết sau khi trở lại Hàn Quốc, anh sẽ phải giảm cân một lần nữa vì còn chuẩn bị chụp poster cho phim truyền hình.

Son Tae Young sau đó chỉ ra nguyên nhân khiến chồng khó kiểm soát cân nặng. Cô cho rằng Kwon Sang Woo nên ăn ít hơn vào buổi tối, bởi đây là thời điểm nam diễn viên thường ăn nhiều hơn mức cần thiết.

Trước lời nhận xét của vợ, Kwon Sang Woo phủ nhận việc mình ăn quá nhiều. Anh giải thích rằng bản thân chỉ vừa thưởng thức đồ ăn vừa uống một ly rượu vang. Tuy nhiên, Son Tae Young lập tức đáp lại: "Đó chính là thứ khiến anh tăng cân".

Màn đối đáp ngắn giữa hai vợ chồng nhận được sự chú ý bởi sự tự nhiên, gần gũi. Sau nhiều năm kết hôn, Kwon Sang Woo và Son Tae Young vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình với khán giả.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young duy trì hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm qua.

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Anh được biết đến qua nhiều tác phẩm như Stairway to Heaven, My Tutor Friend, Sad Love Story và The Accidental Detective. Bên cạnh khả năng diễn xuất, Kwon Sang Woo còn gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc, ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50.

Son Tae Young sinh năm 1980, từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 và đại diện quốc gia tham dự Miss International cùng năm. Cô kết hôn với Kwon Sang Woo vào năm 2008. Cặp đôi hiện có hai con và dành phần lớn thời gian sinh sống tại Mỹ, đồng thời duy trì các hoạt động nghệ thuật và chia sẻ cuộc sống gia đình với người hâm mộ.