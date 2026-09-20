Từ vụ việc trong quá khứ, người hâm mộ cho rằng Đoàn Văn Hậu không nên sang Indonesia?

Vụ việc với “thần đồng” bóng đá Indonesia được nhắc lại

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu từng trở thành tâm điểm tranh cãi của người hâm mộ Indonesia sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 năm 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Trong trận đấu này, tiền vệ Evan Dimas của U22 Indonesia phải rời sân sau pha va chạm với Văn Hậu. Evan Dimas khi đó được xem là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Indonesia. Việc anh không thể tiếp tục thi đấu khiến nhiều cổ động viên nước này tiếc nuối và bức xúc.

Thời điểm trên, hậu vệ U22 Việt Nam đã chủ động tới hỏi thăm và gửi lời xin lỗi tới Evans Dimas. Tiền vệ của Indonesia xác nhận: "Văn Hậu đã nói lời xin lỗi riêng với tôi. Tôi nghĩ không có vấn đề gì cả. Tôi không rõ liệu cậu ấy cố tình hay vô ý, nhưng trong bóng đá, bất cứ ai đều muốn giành chiến thắng. Tôi nghĩ dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng nên trân trọng và tôn trọng kết quả".

Theo tờ Detik của Indonesia, ngoài xin lỗi, Văn Hậu còn có những cái ôm động viên với tiền vệ của U22 Indonesia.

Evans Dimas ngồi xe lăn sau pha va chạm với Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: detikcom)

Sau đó, sự nghiệp của Evan Dimas không phát triển như kỳ vọng. Cựu tuyển thủ Indonesia đã giải nghệ và chuyển sang công việc giảng dạy. Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ diễn biến sự nghiệp của Evan Dimas cho riêng tình huống va chạm năm 2019, bởi chấn thương và quá trình phát triển của một cầu thủ còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác.

Tuy nhiên, sự việc này khiến Đoàn Văn Hậu trở thành cái tên được một bộ phận người hâm mộ Indonesia nhớ đến mỗi khi hai đội Việt Nam và Indonesia đối đầu. Những tranh luận về lối chơi quyết liệt của hậu vệ sinh năm 1999 cũng thường xuyên được cộng đồng mạng quốc tế nhắc lại.

Vì sao quyết định không triệu tập Văn Hậu của HLV Kim Sang-sik được đồng tình?

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng trên đất Indonesia. Việc Văn Hậu không có tên trong danh sách triệu tập vì thế thu hút sự chú ý, nhất là khi anh từng là nhân tố quan trọng trong đội hình ĐT Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: FBNV)

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng HLV Kim Sang-sik có cơ sở khi không lựa chọn Văn Hậu ở thời điểm này. Bên cạnh những vấn đề về phong độ và thể trạng sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, hậu vệ này vừa nhận án kỷ luật ở cấp sân chơi quốc nội sau tình huống phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân.

Theo góc nhìn của những người đồng tình với quyết định trên, đội tuyển cần ưu tiên các cầu thủ có phong độ ổn định, duy trì thể trạng tốt và đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao, việc giữ kỷ luật và kiểm soát cảm xúc cũng là yếu tố quan trọng.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Indonesia cũng có những đánh giá đáng chú ý về sự vắng mặt của Văn Hậu. Một số bài viết xem hậu vệ này là cái tên đáng chú ý trong danh sách không được triệu tập, cho thấy anh vẫn được quan tâm về mặt chuyên môn.

Văn Hậu vừa cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FBNV)

Nhìn chung, việc không triệu tập Văn Hậu có thể được xem là lựa chọn nhân sự của HLV Kim Sang-sik cho giải đấu lần này. Quyết định ấy không nhất thiết đồng nghĩa với việc phủ nhận năng lực của hậu vệ sinh năm 1999, mà phản ánh những cân nhắc về phong độ, thể trạng và yêu cầu của đội tuyển ở thời điểm hiện tại.

Với Văn Hậu, điều quan trọng mà nam cầu thủ 27 tuổi cần làm là tiếp tục duy trì phong độ, cải thiện thể trạng và thể hiện sự ổn định trong thi đấu. Cơ hội trở lại ĐT Việt Nam vẫn có thể mở ra trong những đợt tập trung tiếp theo nếu anh đáp ứng được các tiêu chí chuyên môn của ban huấn luyện.