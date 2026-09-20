NSƯT Hữu Châu từng thừa nhận đưa hết tiền cho Hồng Đào trước khi công khai đòi nợ 500 triệu

Cách đây chưa lâu, NSƯT Hữu Châu bất ngờ đăng tải bài viết nhắc đến Hồng Đào trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ gọi đồng nghiệp bằng tên nhân vật bà Mũi trong Lên Hương, đồng thời hài hước viết: "Nè bà Mũi! Bà chưa trả tôi 500 triệu nghe bà Mũi. Tôi đi la làng khắp các rạp trên toàn quốc mấy ngày thứ bảy, chủ nhật này à. Định quỵt hay gì?".

NSƯT Hữu Châu có bài đăng công khai đòi nợ Hồng Đào gây xôn xao mạng xã hội cách đây ít ngày.

Màn đòi nợ công khai lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, đây thực chất là tình huống được xây dựng giữa nhân vật của Hữu Châu và Hồng Đào trong Lên Hương, mang màu sắc vui vẻ và được hai nghệ sĩ tận dụng để quảng bá cho bộ phim.

Trớ trêu thay, nếu trên mạng xã hội Hữu Châu đang đòi Hồng Đào 500 triệu đồng thì trong quá khứ, chính nam nghệ sĩ từng đưa tiền cho người bạn thân giữ giúp.

Hữu Châu và Hồng Đào vốn có tình bạn kéo dài hơn 40 năm, bắt đầu từ những ngày cả hai còn là sinh viên Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Sau khi tốt nghiệp vào giữa thập niên 1980, Hữu Châu thân thiết với nhóm nghệ sĩ gồm Hữu Nghĩa, Hồng Đào, Hồng Vân. Trong đó, Hồng Đào là người nam nghệ sĩ đặc biệt tin tưởng, từng nhờ làm "tay hòm chìa khóa".

Thuở mới vào nghề, Hữu Châu chạy show liên tục nhưng lại không giỏi giữ tiền. Vì tin tưởng bạn, nam nghệ sĩ quyết định giao hết tiền cát-xê cho Hồng Đào quản lý. "Nếu diễn chung, tôi mang tiền đưa Đào ngay, còn nếu diễn xa, tôi ráng giữ chờ ngày gặp để gửi", Hữu Châu từng chia sẻ.

NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào là đôi bạn tri kỷ, gắn bó với nhau từ thuở sinh viên.

Điều đặc biệt là Hữu Châu không cần Hồng Đào ghi chép sổ sách. Nam nghệ sĩ hoàn toàn tin tưởng người bạn của mình. Mỗi khi cần tiền để chi tiêu, Hữu Châu phải nói rõ lý do với Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ thường hỏi kỹ trước khi đưa tiền vì sợ bạn mua những món đồ không thực sự cần thiết.

Một trong những kỷ niệm khiến Hữu Châu nhớ mãi là lần ông cần mua xe máy để thuận tiện đi làm. Khi ấy, nam nghệ sĩ hỏi ý kiến Hồng Đào. Sau một hồi suy nghĩ, nữ nghệ sĩ lấy ra những cục tiền được cột bằng sợi dây thừng, phân chia theo từng mệnh giá và đưa cho bạn.

Hữu Châu từng xúc động khi nhìn thấy những đồng tiền mình kiếm được bằng mồ hôi công sức được Hồng Đào cẩn thận giữ gìn. Nhờ khoản tiền tích góp ấy, Hữu Châu mua được chiếc xe máy - một tài sản đáng giá đối với những diễn viên trẻ trong thời điểm đó.

Hơn 40 năm sau, hai người bạn năm nào vẫn giữ được sự thân thiết đáng ngưỡng mộ. Hữu Châu giờ đây là người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ, còn Hồng Đào tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ trên màn ảnh rộng. Họ cùng trưởng thành qua những năm tháng khó khăn nhất của nghề và chứng kiến nhau đi qua nhiều cột mốc trong cuộc sống.

Hơn 40 năm, NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào vẫn giữ được tình bạn đẹp, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Bởi vậy, màn đòi nợ 500 triệu đồng hiện tại càng trở nên thú vị. Nếu chỉ nhìn vào câu chuyện trên mạng xã hội, Hữu Châu đang là người đi đòi tiền Hồng Đào. Nhưng phía sau màn tương tác hài hước ấy lại là một tình bạn mà ngày trước, Hồng Đào từng là người giữ từng đồng tiền cát-xê cho bạn mình.

Có lẽ sau hơn bốn thập kỷ, những món nợ giữa Hữu Châu và Hồng Đào chẳng còn được tính bằng tiền. Đó là sự tin tưởng, tình bạn và những năm tháng cùng nhau đi qua một thời thanh xuân của nghề diễn - những khoản nợ càng lâu năm lại càng trở nên quý giá.