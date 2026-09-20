Pháo thi Miss Universe Vietnam 2026 gây bàn tán

Tối 20/9, ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 thông báo Pháo là cái tên cuối cùng trong top 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Cô được giới thiệu cao 1,68 m, nặng 49 kg với số đo 80-58-90. Về lý do tham gia cuộc thi nhan sắc, BTC cho biết nữ rapper muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

“Với Pháo, việc là một rapper không phải giới hạn để cô dừng lại. Cô lựa chọn khám phá nhiều lĩnh vực hơn, mang cá tính, tiếng nói và câu chuyện của mình đến gần hơn với công chúng. Đến với Miss Universe Vietnam 2026, Pháo tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới. Đây không chỉ là cơ hội để cô khám phá lĩnh vực khác, mà còn là cách Pháo tiếp tục thể hiện bản sắc cá nhân - tinh thần không ngừng đổi mới và hoàn thiện bản thân”, BTC thông báo.

Pháo tiếp tục thử sức ở cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FBNV.

Sự xuất hiện của Pháo thu hút sự chú ý của công chúng. Cách đây ít tháng, Pháo cũng ghi danh ở Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam nhưng rút khỏi cuộc thi sau vòng sơ khảo. Việc Pháo xuất hiện ở một cuộc thi hoa hậu rồi nhanh chóng rút lui, sau đó tham gia đấu trường nhan sắc khác cũng khiến khán giả thắc mắc. Không ít khán giả đặt câu hỏi liệu đây có phải một

"chiêu bài" truyền thông của cuộc thi cũng như nữ rapper để gây chú ý. Công chúng đang tranh cãi về vấn đề này.

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003), nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Sau đó, cô tham gia chương trình Em xinh “say hi” và phim điện ảnh Thỏ ơi. Mới đây, nữ rapper trở lại với EP CTRL-X nhưng thành tích không quá ấn tượng.

Về phần Miss Universe Vietnam 2026, tương lai của tân hoa hậu đang khiến khán giả băn khoăn. Lý do là cách đây ít ngày, Tổ chức Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ thông báo thí sinh 6 quốc gia - Indonesia, Singapore, Lào, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan - không đủ điều kiện tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75.

Cụ thể, JKN Universe LLC (đơn vị vận hành và nhượng quyền thương mại của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ) khẳng định Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (hay còn gọi là MU East do Nawat Itsaragrisil điều hành) không được phép cấp phép hoặc quyền vận hành thương hiệu Miss Universe. Do đó, hợp đồng đã ký giữa MU East và Miss Universe của 6 quốc gia không hợp lệ.

Sau đó, Nawat Itsaragrisil lên tiếng phản bác. Ông khẳng định các hợp đồng là hợp lệ, đồng nghĩa, 6 thí sinh đến từ Thái Lan, Lào, Việt Nam… vẫn được tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75.

Về vấn đề trên, BTC Miss Universe Vietnam cho biết: “Các vấn đề liên quan đến quyền hạn, thỏa thuận hoặc quan hệ giữa các tổ chức và chủ thể ở cấp độ quốc tế thuộc phạm vi làm việc của các bên liên quan, đồng thời nằm ngoài phạm vi quyết định của BTC Miss Universe Vietnam 2026. BTC tôn trọng quá trình trao đổi và xử lý giữa các bên có liên quan. Những vấn đề này không làm thay đổi mục tiêu và định hướng của cuộc thi tại Việt Nam”.