Nỗ lực hàn gắn đã giúp Thủy Tiên hạnh phúc ở tuổi 41

Ở tuổi 41, Thủy Tiên đang có một cách rất riêng để tìm lại hạnh phúc. Không phải bằng việc trở lại với ánh đèn sân khấu theo cách ồn ào, cũng không phải bằng một chiến dịch quảng bá rầm rộ, nữ ca sĩ chỉ lặng lẽ phát hành Chấp Niệm - sản phẩm đánh dấu lần trở lại với âm nhạc sau quãng thời gian dài gần như vắng bóng.

Sự im ắng ấy càng khiến màn tái xuất của Thủy Tiên trở nên đặc biệt. Bởi âm nhạc từng là một phần quan trọng làm nên tên tuổi, đưa cô đến gần hơn với khán giả và chạm tới những năm tháng rực rỡ nhất của sự nghiệp. Sau một thời gian dài lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tưởng như Thủy Tiên đã thực sự buông bỏ ánh hào quang ấy. Nhưng rồi cô lại tìm cách trở về.

Thủy Tiên mới đây đã trở lại với âm nhạc bằng sản phẩm Chấp Niệm.

Trước khi Chấp Niệm xuất hiện, Thủy Tiên từng có một chia sẻ đáng chú ý với khán giả. Khi được hỏi về chuyện trở lại với âm nhạc, nữ ca sĩ tiết lộ đã có sản phẩm mới nhưng vẫn đang loay hoay đi tìm động lực để phát hành. Câu nói ngắn gọn ấy phần nào cho thấy phía sau quyết định trở lại là không ít băn khoăn. Và cuối cùng, Thủy Tiên đã bước qua sự do dự ấy.

Chấp Niệm được phát hành theo cách khá lặng lẽ. Không có những hoạt động quảng bá dày đặc, không tạo ra một cuộc tổng tấn công truyền thông, Thủy Tiên đơn giản đưa sản phẩm mới đến với khán giả. Cách trở lại này dường như phù hợp với một Thủy Tiên của hiện tại - một người không còn quá mặn mà với việc tìm kiếm sự chú ý, mà quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của chính mình.

Tính đến 19h ngày 20/9, Chấp Niệm trên kênh YouTube của Thủy Tiên mới cán mốc hơn 57 nghìn lượt xem. Nếu đặt cạnh thời kỳ hoàng kim của nữ ca sĩ, đây rõ ràng chưa phải thành tích nổi bật. Sau nhiều năm vắng bóng, việc tìm lại sự kết nối với công chúng chắc chắn cần thêm thời gian.

Sản phẩm Chấp Niệm của Thủy Tiên phát hành đạt hơn 57 nghìn lượt xem sau hơn 1 tháng phát hành.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số hơn 57 nghìn lượt xem để đánh giá màn trở lại của bà xã Công Vinh có lẽ vẫn chưa đủ. Bởi điều đáng nói nhất ở Chấp Niệm không nằm ở thành tích mà nằm ở việc Thủy Tiên đã chịu mở lại cánh cửa với âm nhạc.

Đó giống như một nỗ lực hàn gắn với tình yêu cũ - một tình yêu từng mang đến cho cô hào quang, những bản hit, những sân khấu lớn và tình cảm của hàng triệu khán giả. Sau những năm tháng xa cách, việc quay trở lại chắc chắn không thể giống như chưa từng có khoảng nghỉ.

Thủy Tiên cũng không còn là cô gái của những năm tháng trước đây. Ở tuổi 41, nữ ca sĩ đã trải qua nhiều biến động, có gia đình, có những lựa chọn riêng và từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sống đơn giản, bớt vướng bận với những điều bên ngoài. Vì thế, âm nhạc hôm nay có thể không còn là nơi để cô tìm kiếm danh tiếng, mà đơn giản là nơi cô tìm lại một phần của chính mình. Điều đó khiến Chấp Niệm trở nên đáng trân trọng hơn.

Thủy Tiên không cần phải trở lại bằng một sản phẩm lập tức đứng đầu bảng xếp hạng. Nữ ca sĩ cũng không cần chứng minh rằng mình vẫn có thể tạo ra những con số như thời kỳ đỉnh cao. Sau một hành trình dài, có lẽ điều Thủy Tiên cần nhất là cảm giác được hát trở lại mà không mang theo quá nhiều áp lực. Và ở góc độ ấy, Thủy Tiên đã hạnh phúc!

Sau tất cả, Thủy Tiên không cần phải trở lại bằng một sản phẩm lập tức đứng đầu bảng xếp hạng.

Hạnh phúc không nhất thiết phải được đo bằng lượt xem, lượt thích hay vị trí trên các bảng xếp hạng. Với một người từng có thời gian muốn buông bỏ, việc một lần nữa đủ can đảm để cầm lấy micro, hoàn thành một sản phẩm và gửi nó đến công chúng đã là một bước tiến rất lớn.

Có thể Chấp Niệm chưa giúp Thủy Tiên tìm lại ánh hào quang năm nào. Có thể con đường phía trước vẫn còn nhiều khoảng cách và sự trở lại cần thêm thời gian để được khán giả đón nhận. Nhưng ít nhất, nữ ca sĩ đã không để tình yêu với âm nhạc kết thúc trong dang dở.

Ở tuổi 41, bà xã Công Vinh đang học cách hàn gắn với một phần quá khứ của mình. Không vội vàng, không ồn ào, không đặt nặng thành tích. Và đôi khi, hạnh phúc mới không phải là việc trở lại đỉnh cao, mà là đủ bình yên để một lần nữa làm điều mình từng yêu.

Nếu Chấp Niệm là bước đầu tiên, thì hành trình phía trước của Thủy Tiên vẫn còn rất dài. Nhưng lần này, có lẽ Thủy Tiên không trở lại để tìm kiếm hào quang mà trở lại để tìm niềm vui của chính mình.

Ở tuổi 41, bà xã Công Vinh đang học cách hàn gắn với một phần quá khứ của mình.