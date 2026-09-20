Nữ phụ phản diện được lòng khán

Trang QQ đưa tin bộ phim Lan Hương như cố đang gây sốt trên màn ảnh Hoa ngữ trong đó dàn nhân vật phụ do Lý Mộng, Trịnh Hợp Huệ Tử nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí danh tiếng vượt qua cả nam nữ chính.

Nữ phụ phản diện

Trịnh Hợp Huệ Tử thể hiện vai diễn Đỗ Thúy Tước - tiểu thư xuất thân hàn vi ở nhà phủ họ Lâm.

Nhân vật được miêu tả "tài cán học thức chẳng thua nam nhân". Nhân vật có tham vọng, hoài bão, có sự can đảm mưu lược, nhưng sinh ra không hợp thời, không thể chống lại số phận khắc nghiệt dành cho nữ tử thời cổ đại nên nhận lấy bi thương.

Đỗ Thúy Tước là người khéo léo, dịu dàng, cách đối nhân xử thế đều kín kẽ khiến người khác không thể tìm thấy điểm yếu. Nàng muốn tự mình tạo nên chỗ đứng vững chắc, nhưng "ta chẳng thể tham gia khoa cử thi Trạng nguyên, hay có thể tòng quân đánh trận, lập công phong hầu".

Trịnh Hợp Huệ Tử thể hiện xuất sắc vai tiểu thư đoan trang, nhã nhặn Đỗ Thúy Tước. Phong thái của cô nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Chính vì vậy, Đỗ Thúy Tước lựa chọn tiếp cận nam chính Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa đóng). Đáng tiếc, do là nữ phụ nên những âm mưu toan tính của nàng bị nữ chính Hứa Lan Hương (Đàm Tùng Vận) phát hiện và phá giải.

Dù bị coi là nhân vật phản diện, Đỗ Thúy Tước của Trịnh Hợp Huệ Tử lại được khán giả yêu thích và có thể coi là nhân vật để lại ấn tượng mạnh nhất trong bộ phim cho tới hiện tại.

Bởi Đỗ Thúy Tước được đánh giá là người đi trước thời đại, sớm nhìn ra được sự bất công của xã hội, sự kìm kẹp mà lễ giáo dành cho người phụ nữ. Nàng cố gắng giãy giụa và tìm một lối thoát nhưng không thành công.

Nhân vật này được xây dựng có tư tưởng vượt thời đại, khiến các vai diễn còn lại bị lu mờ. Trong mắt khán giả, Đỗ Thúy Tước trở thành nạn nhân của xã hội phong kiến, chính những người xung quanh đã không thể hiểu và đồng cảm mới là nỗi bi ai lớn nhất của nhân vật.

Diễn xuất của Trịnh Hợp Huệ Tử nhận về đánh giá cao với lời thoại giàu cảm xúc, biểu cảm vừa điên loạn vừa bi thương nhận được sự đồng cảm của người xem.

"Trịnh Hợp Huệ Tử diễn hay quá! Tôi còn chẳng biết phải khen thế nào nữa. Nói chung cảm xúc của nhân vật được cô ấy đong đếm cực kỳ chuẩn, mỗi cung bậc cảm xúc thể hiện ra đều không khiến người xem cảm thấy khó chịu, mà sự chuyển biến từng tầng cũng cực kỳ tốt", "Cô ấy diễn ra được một loại bi thương kiểu: 'Người đời cười ta quá điên cuồng, ta cười người đời nhìn chẳng thấu'", "Bi kịch của nhân vật này là quá thông suốt, trong khi các nhân vật khác đều đi theo quy chuẩn lễ giáo phong kiến".

Đỗ Thúy Tước thông minh, có tham vọng nhưng lại không hợp với tư tưởng lễ giáo phong kiến dẫn tới kết cục không như ý nguyện.

Tiếc cho mỹ nhân vai phụ

Đây không phải lần đầu Trịnh Hợp Huệ Tử gây ấn tượng. Trong phim Hoa gian lệnh (2024), mỹ nhân sinh năm 1994 khiến khán giả dành nhiều lời khen ngợi khi thể hiện vai Dương Thải Vi bị hủy dung trong những tập đầu.

Trịnh Hợp Huệ Tử đã thể hiện trọn vẹn từ cùng khổ của nhân vật. Cô được khen ngợi dù mặc bộ đồ rách rưới vẫn toát lên sức sống mãnh liệt nhờ diễn xuất duyên dáng, linh động.

Tương tác giữa cô và nam chính Lưu Học Nghĩa được đánh giá cao hơn cả bộ đôi chính thức Cúc Tịnh Y - Lưu Học Nghĩa. Nhờ thành công của vai diễn này, trang cá nhân của Trịnh Hợp Huệ Tử tăng hơn 80.000 lượt theo dõi, lượng tăng trưởng ngang với dàn diễn viên chính.

Tương tự, trong Lan Hương như cố, tương tác giữa Trịnh Hợp Huệ Tử và Lưu Học Nghĩa cũng đem lại cảm giác rung động, thích thú cho khán giả dù họ là nữ phụ và nam chính.

Tuy nhiên, dù có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, Trịnh Hợp Huệ Tử cũng khó đóng nữ chính vì không có chống lưng, không có lượng fan ủng hộ.

Theo QQ, hiện tại giới giải trí Hoa ngữ hoạt động dựa vào lưu lượng truy cập. Các ngôi sao có sức hút với người hâm mộ và truyền thông thường được nhà sản xuất ưu tiên giao vai chính, dù nhiều người trong số họ bị chê diễn xuất kém cỏi.

Dẫu vậy, Trịnh Hợp Huệ Tử vẫn miệt mài nhận cả những vai phụ và khách mời trong loạt dự án như Hôn nhân của chúng ta, Trái tim gợn sóng, Nguyệt ca hành, Lạc du nguyên, Sáng tưởng quý, Cỏ hạnh phúc, Quân tử như ngọc, Thiên hương, 12 lá thư...

Khán giả mong một nữ diễn viên nỗ lực diễn xuất và có tư duy tốt trong việc thể hiện nhân vật như Trịnh Hợp Huệ Tử sẽ ngày càng thành công hơn.