Số tiền 71 tỷ đã cứu được NSND Hồng Vân

Sau một thời gian liên tục xuất hiện trong những dự án điện ảnh chưa đạt kỳ vọng về doanh thu, NSND Hồng Vân cuối cùng cũng có thể thở phào với một con số đẹp ở phòng vé. Tính đến 18h ngày 20/9, Lên Hương đã cán mốc hơn 71 tỷ đồng doanh thu, theo thống kê từ Box Office Vietnam. Với riêng Hồng Vân, đây không đơn thuần là thành tích của một bộ phim, mà còn giống như một màn "giải cứu" đúng lúc cho hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ.

Lên Hương với sự tham gia của NSND Hồng Vân đang mang về doanh thu tốt ở phòng vé Việt.

Trước khi Lên Hương xuất hiện, đường đến phòng vé của NSND Hồng Vân có không ít đoạn gập ghềnh. Chốt Đơn! chỉ thu hơn 5 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt hơn 9 tỷ đồng, còn Nhà Mình Đi Thôi ra mắt đầu năm 2026 chỉ dừng ở mức hơn 14 tỷ đồng. Ba dự án cộng lại chỉ hơn 28 tỷ đồng - một con số tương đối khiêm tốn nếu đặt cạnh tên tuổi và sức ảnh hưởng nhiều năm của một nghệ sĩ gạo cội như Hồng Vân. Những con số này không thể phủ nhận giá trị nghề nghiệp của nữ nghệ sĩ, nhưng rõ ràng cho thấy duyên phòng vé trong một số dự án gần đây chưa thực sự trọn vẹn.

Chính vì thế, hơn 71 tỷ đồng của Lên Hương mang đến một cảm giác rất khác. Phim không chỉ vượt xa doanh thu của những dự án gần nhất mà Hồng Vân tham gia mà còn cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn có khả năng góp mặt trong một tác phẩm được đông đảo khán giả đón nhận. Trước đó, ngay từ những suất chiếu sớm, Lên Hương đã liên tục dẫn đầu phòng vé.

NSND Hồng Vân chưa có được thành công về mặt thương mại trong các dự án điện ảnh trước đó.

Điều đáng nói, Hồng Vân không phải nhân vật trung tâm duy nhất của Lên Hương. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Tâm do Võ Tấn Phát đảm nhận và bà Mũi do Hồng Đào thủ vai, trong khi Hồng Vân xuất hiện với nhân vật bà Sáu Vàng. Đây là một vai diễn có màu sắc riêng, vừa mang yếu tố hài hước, vừa có những khoảng lặng tâm lý, đồng thời tạo nên màn đối đầu thú vị với Hồng Đào trên màn ảnh. Có lẽ đây mới là điều đáng mừng nhất đối với Hồng Vân.

Ở tuổi 60, một nghệ sĩ đã có quá nhiều năm đứng trên sân khấu như Hồng Vân không còn cần phải chứng minh mình có thể diễn. Điều đáng quan tâm hơn là liệu điện ảnh có tiếp tục mở ra cho Hồng Vân những cơ hội đủ sức khiến khán giả nhớ đến bà bằng một vai diễn mới, một màu sắc mới hay không. Lên Hương phần nào đã mang đến câu trả lời tích cực.

Bởi nếu chỉ nhìn vào doanh thu, 71 tỷ đồng là một cột mốc đáng chú ý. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, con số này còn giúp thay đổi cách người ta nhìn vào hành trình điện ảnh gần đây của NSND Hồng Vân. Sau những bộ phim có kết quả thương mại chưa như mong đợi, nữ nghệ sĩ đã có một tác phẩm tạo được sức hút rõ rệt ở phòng vé. Đó là điều rất cần thiết với bất kỳ diễn viên nào, đặc biệt khi họ đang bước vào giai đoạn mà mỗi lựa chọn vai diễn đều dễ bị đặt cạnh những thành công trong quá khứ.

Ở tuổi 60, một nghệ sĩ đã có quá nhiều năm đứng trên sân khấu như Hồng Vân không còn cần phải chứng minh mình có thể diễn.

Hồng Vân từng có nhiều tác phẩm đạt doanh thu tốt, vì vậy, câu chuyện của nữ nghệ sĩ chưa bao giờ là một nghệ sĩ không có duyên với điện ảnh. Vấn đề nằm ở chỗ những dự án gần đây chưa phải lúc nào cũng mang đến một kết quả tương xứng với kỳ vọng. Lên Hương vì thế giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau chuỗi ngày nhiều trăn trở.

Đáng chú ý hơn, thành công của bộ phim không chỉ đến từ việc sở hữu những cái tên quen thuộc. Lên Hương lựa chọn một câu chuyện khá lạ khi đặt bối cảnh chính trong một trại hòm, khai thác nghề mai táng và những giao kèo kỳ quặc xoay quanh phong tục "ngủ hòm cầu vận". Chính sự khác biệt về chất liệu cùng cách kể chuyện gia đình, hài đen đã giúp bộ phim tạo được sự tò mò từ khán giả.

Với Hồng Vân, đây cũng là một minh chứng rằng đôi khi điều một nghệ sĩ cần không phải là một vai diễn quá lớn, mà là một vai diễn đúng với thời điểm, đúng với màu sắc của tác phẩm và có cơ hội được khán giả đón nhận.

Với Hồng Vân, thành công từ Lên Hương là minh chứng rằng đôi khi điều một nghệ sĩ cần không phải là một vai diễn quá lớn.

71 tỷ đồng chưa thể biến mọi dự án trước đây thành thành công. Cũng không thể dùng doanh thu của một bộ phim để xóa đi những tranh luận về chất lượng hay vị trí của NSND Hồng Vân trong điện ảnh. Nhưng nó đủ để mang đến cho nữ nghệ sĩ một tín hiệu tích cực, rằng sau những lần chưa gặp may ở phòng vé, cánh cửa điện ảnh vẫn chưa đóng lại.

Và có lẽ, được "cứu" ở đây không phải là Hồng Vân được cứu khỏi một thất bại nào đó, mà là được cứu khỏi cảm giác rằng những năm tháng còn lại với điện ảnh sẽ chỉ là hành trình đi qua những vai diễn an toàn. Lên Hương cho thấy ở tuổi 60, Hồng Vân vẫn có thể bước vào một thế giới mới, thử một màu sắc khác và quan trọng nhất, vẫn có thể cùng một bộ phim tạo ra tiếng vang ở phòng vé.

Hơn 71 tỷ đồng vì thế không chỉ là tiền vé. Đó còn là một cú hích để NSND Hồng Vân tiếp tục tin rằng lựa chọn điện ảnh của mình vẫn còn rất nhiều điều đáng để chờ đợi.