Nhìn từ bê bối của Trường Giang: Trả giá thế nào?

Ngày 16/9, Trường Giang thông báo sau khi trao đổi với nhà sản xuất, anh xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm. Lý do là muốn dành thời gian “lắng lại và học hỏi thêm”. Nhà sản xuất xác nhận thông tin nhưng không nói rõ nam nghệ sĩ tạm dừng ghi hình trong bao lâu.

Trường Giang là một trong sáu thành viên quen thuộc của chương trình từ những mùa đầu, cùng Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai. Anh đảm nhận vai trò dẫn dắt chính, kết nối và tạo nhịp giữa các thành viên. Việc thành viên có thời gian đồng hành lâu năm tạm thời rời đi chắc chắn tạo ra khoảng trống về mặt nhân sự.

Loại nghệ sĩ, dừng show

Nghệ sĩ rời chương trình hoặc dự án chung sau khi vướng bê bối đời tư không hề hiếm trong ngành giải trí. Tuy nhiên, đa phần đều rút hẳn, hiếm khi chỉ tạm dừng như Trường Giang.

Chương trình 2 Days & 1 Night của đài KBS (Hàn Quốc) cũng nhiều lần rơi vào tình huống tương tự.

Năm 2019, Jung Joon Young vướng vụ án quay lén và phát tán video tình dục trái phép. KBS quyết định chấm dứt hợp tác với nam ca sĩ và tạm dừng sản xuất, phát sóng chương trình.

Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi chỉ vài ngày sau đó, Cha Tae Hyun và Kim Joon Ho cũng tuyên bố rút khỏi 2 Days & 1 Night và tất cả chương trình đang tham gia. Hai người trước đó thừa nhận có hành vi cá cược trong các trận golf.

2019 là năm khủng hoảng của 2 Days & 1 Night khi 3 thành viên cố định Cha Tae Hyun, Kim Joon Ho và Jung Joon Young (từ trái qua phải) lần lượt rời show vì bê bối.

Yonhap cho biết 2 Days & 1 Night đối mặt khả năng bị hủy hoàn toàn. Bê bối liên tiếp khiến thương hiệu bị ảnh hưởng, bởi những nghệ sĩ vướng tranh cãi đều là thành viên cố định và xuất hiện trong cùng đội hình. KBS vì thế lựa chọn dừng chương trình thay vì chỉ thay người.

Đáng chú ý, một tuần sau khi chương trình ngừng sản xuất, 2 Days & 1 Night bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các chương trình truyền hình không có kịch bản. Theo dữ liệu Good Data được News1 dẫn lại, chương trình đứng hạng 1 về độ thảo luận, trong khi Jung Joon Young, Cha Tae Hyun và Kim Joon Ho lần lượt đứng ở ba vị trí đầu về mức độ được nhắc tới trong nhóm nghệ sĩ.

Điều này cho thấy bê bối có thể khiến chương trình mất khả năng phát sóng, nhưng đồng thời làm mức độ chú ý dành cho chương trình tăng mạnh. Dĩ nhiên, thực trạng đó không đồng nghĩa chương trình được hưởng lợi từ scandal.

Bê bối năm 2019 khiến 2 Days & 1 Night phải dừng sản xuất gần chín tháng và thay đổi gần như toàn bộ đội hình. Khi show trở lại vào tháng 12/2019, hai tập đầu lần lượt đạt tỷ suất người xem (rating) ở mức trung bình là 15,7% và 15,1%, sau đó dần ổn định trở lại.

Dàn cast 2 Days & 1 Night gần như thay mới hoàn toàn khi trở lại vào tháng 12/2019.

Đến tháng 10/2021, Days & 1 Night một lần nữa xảy ra biến động thành viên do nam diễn viên Kim Seon Ho bị bạn gái cũ tố tệ bạc. Theo Yonhap, Kim Seon Ho không giải thích mà nhận hết lỗi lầm về mình. KBS sau đó thông báo loại ngôi sao Tiếng yêu này, anh dịch được không? khỏi chương trình, đồng thời cắt tối đa cảnh có anh trong những tập đã ghi hình.

Về sau, khi Kim Seon Ho được minh oan, dư luận đảo chiều, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi KBS đưa nam diễn viên trở lại. Mặc dù Kim Seon Ho quay lại đóng quảng cáo và tham gia các dự án phim, nhà đài tuyên bố không thể đảo ngược quyết định.

Thiệt hại khi nghệ sĩ rời show

Tháng 12/2025, Park Na Rae tuyên bố tạm dừng hoạt động truyền hình trong bối cảnh vướng các cáo buộc liên quan cách đối xử với cựu quản lý và nghi vấn sử dụng dịch vụ y tế trái phép. Cô đồng thời rời I Live Alone (MBC) và Amazing Saturday (tvN).

Yonhap cho biết ngôi sao sinh năm 1985 gắn bó với I Live Alone hơn chín năm và là một trong những gương mặt quan trọng của chương trình. Cô cũng thuộc dàn cast chủ chốt của Amazing Saturday ngay từ tập đầu phát sóng vào năm 2018.

Sự rời đi của Park Na Rae không khiến hai chương trình dừng phát sóng, mà tiếp tục với đội hình còn lại.

Park Na Rae rút khỏi tất cả chương trình truyền hình sau khi vướng scandal vào cuối năm 2025.

Dữ liệu ngay sau sự việc cho thấy lượng người xem có biến động sau sự vắng mặt của Park Na Rae.

Ban đầu, tvN không có ý định bổ sung thành viên, nhưng do 2 người khác là Key (Shinee) và nữ rapper Lee Young Ji cũng xin rút, buộc ê-kíp phải tái cấu trúc đội hình. Đến cuối tháng 2, Young K (DAY6) được bổ sung vào dàn cast và rating tập này tăng rõ rệt, đạt khoảng 2,5%.

Không riêng Hàn Quốc, show truyền hình Trung Quốc cũng áp dụng chung công thức loại thành viên có bê bối đời tư.

Bê bối của MC Tiền Phong góp phần khiến Day Day Up sụp đổ.

Năm 2021, MC Tiền Phong tuyên bố rời Day Day Up sau khi vướng cáo buộc quấy rối tình dục. Trước đó, thành viên Điền Nguyên cũng xin rút sau những tranh cãi đời tư.

Bê bối này được ví như “giọt nước tràn ly”, đẩy Day Day Up vào tình thế không thể cứu vãn.

Theo The Paper, Day Day Up ra mắt tháng 8/2008, được xây dựng theo hướng talk show kết hợp giải trí, văn hóa và giáo dục tạo được lượng khán giả ổn định.

Chương trình có dấu hiệu "đuối sức" từ năm 2016 do chịu sức ép lớn từ các nền tảng video trực tuyến.

Day Day Up từng tìm cách xoay chuyển tình thế bằng cách bổ sung dàn sao trẻ. Thế nhưng, những gương mặt nổi bật như Vương Nhất Bác, Lưu Hạo Nhiên, Bành Dục Sướng sau khi nổi tiếng lại chuyển trọng tâm sang phim ảnh và các dự án khác.

Đến năm 2021, ngoài Uông Hàm và Tiền Phong, các thành viên cũ đều rời chương trình.

Sau khi MC Tiền Phong rời chương trình vì bê bối đời tư năm 2021, Day Day Up chỉ duy trì thêm hơn một năm trước khi chính thức dừng phát sóng vào tháng 10/2022.

Trường hợp hiếm

Trong khi hầu hết nghệ sĩ rời show truyền hình vì bê bối không thể quay trở lại, rapper Gem (Đông Bảo Thạch) lại là ngoại lệ.

Theo Sina, Gem từng là thành viên cố định của Ha Ha Ha Ha Ha (5Ha) - chương trình thực tế mang phong cách du lịch đường phố của Trung Quốc. Cuối năm 2024, anh bị xử phạt hành chính 7 ngày do liên quan đến hành vi gây rối khi say rượu. Sau đó, anh rút khỏi mùa 5 của chương trình.

Sau hơn một năm vắng mặt, Gem bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời trong tập 4 mùa 6 vào tháng 4. Nam rapper tiếp tục góp mặt ở tập 5, gửi lời xin lỗi và chia sẻ cảm xúc sau khoảng thời gian vắng bóng.

Truyền thông Trung Quốc nhận định đây có thể là “bước thăm dò” của chương trình nhằm đưa Gem trở lại đội hình chính thức trong tương lai.

Gem (phải) được tạo điều kiện để trở lại show sau ồn ào đời tư.

Từ tình huống của Gem, khán giả nhận thấy sự tương đồng với trường hợp của Trường Giang. Nam nghệ sĩ gốc Quảng Nam mới chỉ thông báo tạm vắng mặt.

Nghệ sĩ rời chương trình không tự động đồng nghĩa lượng người xem giảm mạnh. Yếu tố quyết định nằm ở format, các thành viên còn lại, chất lượng nội dung và khả năng của ê-kíp trong việc tái cấu trúc chương trình.

Với những chương trình mà nghệ sĩ giữ vai trò dẫn dắt chính rời đi, thử thách lớn nhất không chỉ là tìm người thay thế, mà là duy trì được “phản ứng hóa học” giữa các thành viên và bản sắc vốn khiến khán giả tìm đến chương trình ngay từ đầu.