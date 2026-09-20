4 cuộc 'đối thoại thế hệ' đầy bất ngờ trên sân khấu 'Bốc Fest 2026'

Mới đây, Bốc Fest 2026 với chủ đề "Giao thoa thế hệ" đã diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự. Điểm thú vị của chương trình nằm ở cách các nghệ sĩ được kết hợp trong những tiết mục được dàn dựng riêng, thay vì chỉ lần lượt xuất hiện theo một line-up quen thuộc. Sự góp mặt của Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, RHYDER, Vinh Khuất, Hải Bột, LEXXY, Vũ Thanh Vân và 52Hz tạo nên những màu sắc đặc biệt trên sân khấu hiếm hoi dành cho các 'tín đồ' rock thời gian gần đây.

Lâu lắm rồi, các 'tín đồ' của rock mới có một lễ hội âm nhạc dành riêng cho mình như "Bốc Fest".

Với châm ngôn "Bốc nhạc bỏ tai người", Bốc Fest 2026 tạo dấu ấn bằng cách đặt những màu sắc âm nhạc tưởng như khác biệt cạnh nhau. Trên cùng một sân khấu, khán giả có cơ hội chứng kiến những cuộc "đối thoại thế hệ" khi nghệ sĩ trẻ và những gương mặt đã có nhiều năm hoạt động cùng xuất hiện, tạo nên những tiết mục vừa quen vừa mới. Chính sự giao thoa này tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho Bốc Fest 2026. Có màn trình diễn khiến khán giả bất ngờ bởi sự khác biệt, có tiết mục lại tạo cảm giác gần gũi khi những giai điệu quen thuộc được truyền tải bằng năng lượng của thế hệ mới.

Đáng chú ý nhất là màn đứng chung sân khấu của Bức Tường và RHYDER. Một bên là ban nhạc rock gắn với nhiều thế hệ khán giả, một bên là nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ mới. Hai ca khúc Bông hồng xanh và Tâm hồn của đá vì thế được đặt trong một không gian trình diễn có sự giao thoa giữa những màu sắc khác nhau. Trong khi đó, Hải Bột kết hợp cùng 52Hz trong Now She Don't gây ấn tượng mạnh. Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân mang đến Hương ngọc lan phiên bản mới đầy thú vị, còn LEXXY và Vinh Khuất tạo nên màn kết hợp với Quá lâu cũng được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Anh tài Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân được khán giả cổ vũ nhiệt tình cho tiết mục kết hợp vừa quen vừa lạ.

Với khoảng 5.000 khán giả tham dự, Bốc Fest cho thấy sức hút của những mô hình sự kiện âm nhạc hướng đến trải nghiệm và kết nối cộng đồng. Khán giả không chỉ đến để nghe nghệ sĩ biểu diễn mà còn để khám phá những sự kết hợp mới, tận hưởng không gian lễ hội và trở thành một phần của bầu không khí chung.

Theo ban tổ chức, Bốc Fest được định hướng phát triển thành một chuỗi lễ hội theo mùa. Mỗi mùa sẽ giống như một “trạm văn hóa”, sở hữu chủ đề và màu sắc âm nhạc riêng. Nếu mùa đầu tiên lựa chọn câu chuyện giao thoa thế hệ để mở màn, những mùa tiếp theo sẽ khai thác các chủ đề khác, hướng tới việc tạo ra không gian, nơi nghệ sĩ và khán giả có thể gặp nhau thông qua âm nhạc.

RHYDER được "cháy" hết mình cùng 5.000 khán giả trong những set diễn riêng và màn kết hợp chung cùng Bức Tường.