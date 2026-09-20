Lan Phương tiết lộ lý do đau khổ khóc nghẹn vì con gái

Mới đây, Lan Phương gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với Huyết Thống, bộ phim kinh dị dự kiến ra mắt vào ngày 30/10/2026. Trong tác phẩm mới, nữ diễn viên tiếp tục hóa thân thành một người mẹ nhưng lần này phải đối diện với nỗi đau và sự bất lực khi chứng kiến con gái liên tục gặp những hiện tượng kỳ lạ.

Không còn là câu chuyện về những ám ảnh từ quá khứ hay vùng cao như vai diễn trước đó, nhân vật của Lan Phương phải tìm mọi cách bảo vệ con giữa những điều vượt ngoài khả năng lý giải của khoa học. Chính hoàn cảnh này đưa nữ diễn viên vào nhiều phân cảnh nặng về tâm lý, nơi nỗi sợ hãi của một người mẹ dần chuyển thành sự tuyệt vọng khi không thể tìm ra cách cứu con.

Lan Phương chia sẻ nữ diễn viên đưa cảm xúc thật từ cuộc sống vào vai diễn trong Huyết Thống. Ảnh: NSX

Điểm gây chú ý trong những hình ảnh đầu tiên của Huyết Thống là khoảnh khắc nhân vật do Lan Phương đảm nhận có trạng thái cảm xúc từ bật khóc, đau đớn và gần như rơi vào trạng thái bất lực trước những hiện tượng kỳ lạ xảy ra với con gái. Đằng sau cảnh quay này, nữ diễn viên cho biết cô đã đưa nhiều cảm xúc thật từ cuộc sống vào vai diễn.

Nói về vai diễn trong Huyết Thống Lan Phương cho biết cô nhìn thấy ở nhân vật hình ảnh một người vợ, người mẹ đang có cuộc sống bình thường và hạnh phúc, nhưng mọi thứ bất ngờ đảo lộn khi cô nhận ra thực tế không giống những gì mình từng nghĩ. Người phụ nữ ấy phải đối diện với hàng loạt biến cố để tìm cách bảo vệ gia đình và con gái. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đã dùng cảm xúc của chính mình cho vai diễn này".

Chính lựa chọn này giúp những phân đoạn nhân vật khóc nghẹn trước biến cố của con mang màu sắc khác so với một cảnh kinh dị thông thường. Nỗi sợ trong Huyết Thống không chỉ đến từ những hiện tượng siêu nhiên, mà còn xuất phát từ cảm giác bất lực của một người mẹ khi không thể lý giải hay kiểm soát điều đang xảy ra với đứa trẻ mình yêu thương.

Huyết Thống khai thác câu chuyện gia đình kết hợp với yếu tố kinh dị và tâm linh, với sự góp mặt của Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Lan Phương. Ảnh: NSX

Trong Huyết Thống, Lan Phương vào vai vợ của bác sĩ Tâm, nhân vật do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận. Gia đình họ vốn có cuộc sống ổn định và đặt niềm tin vào khoa học, y học. Tuy nhiên, sự bình yên bắt đầu bị phá vỡ khi cô con gái Ân xuất hiện những biểu hiện bất thường. Những điều xảy ra với Ân dần vượt khỏi khả năng lý giải thông thường. Khi kiến thức y khoa không thể đưa ra câu trả lời, gia đình buộc phải đối diện với một khả năng khác liên quan đến thế giới tâm linh.

Trong hoàn cảnh ấy, nhân vật của Lan Phương bị đặt vào tình thế đặc biệt khó khăn. Cô vừa phải chứng kiến con gái chịu đựng những điều không thể giải thích, vừa phải tìm cách bảo vệ gia đình giữa những quan điểm đối lập về khoa học và tâm linh.

Phía sau những hiện tượng kỳ lạ còn là một bí mật kéo dài suốt 12 năm. Khi quá khứ dần được hé lộ, câu chuyện không chỉ xoay quanh một gia đình đang gặp biến cố mà còn mở rộng thành cuộc đối đầu giữa những gì con người có thể lý giải bằng lý trí và những món nợ chưa được giải quyết.

Thầy pháp Liêm do Quang Tuấn đảm nhận cũng xuất hiện trong hành trình này, đưa câu chuyện sang một hướng khác khi các nhân vật phải tìm lời giải cho những hiện tượng đang xảy ra với Ân.

Với Lan Phương, đây là một dạng nhân vật có màu sắc khác so với những người mẹ mà cô từng thể hiện trong các dự án kinh dị trước đó. Nhân vật không mang vẻ ngoài bí ẩn hay dữ dội mà gần gũi hơn với hình ảnh một phụ nữ trong gia đình. Vì thế, cảm xúc của nhân vật được đặt nhiều hơn vào nỗi sợ mất con, sự hoang mang và bản năng bảo vệ đứa trẻ.

Lan Phương tiếp tục thử sức với một vai diễn có đời sống tâm lý nặng trong năm 2026. Ảnh: FBNV

Với Huyết Thống, Lan Phương tiếp tục có thêm một thử thách đáng chú ý trong hành trình theo đuổi dòng phim kinh dị. Nếu vai Sáy trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đặt nữ diễn viên vào một câu chuyện mang màu sắc vùng cao và nhiều ám ảnh, thì nhân vật lần này lại gần gũi hơn với hình ảnh một người mẹ trong cuộc sống đời thường. Nỗi đau của nhân vật không đến từ những gì đã xảy ra với chính mình, mà từ cảm giác bất lực khi chứng kiến con gái gặp biến cố và không thể tìm được cách bảo vệ con.

Việc Lan Phương sử dụng cảm xúc thật cho vai diễn cũng cho thấy nữ diễn viên đang tìm cách tạo chiều sâu cho nhân vật thay vì chỉ dựa vào những cảnh khóc hay yếu tố kinh dị để gây ấn tượng. Khi Huyết Thống ra mắt, câu chuyện về một người mẹ phải đối diện với điều không thể lý giải sẽ là yếu tố đáng chú ý bên cạnh lớp màu sắc tâm linh của bộ phim.