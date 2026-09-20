Nghệ sĩ Cát Tường công khai 'hẹn hò' với Trung Dũng

Nghệ sĩ Cát Tường vừa khiến khán giả chú ý khi đăng tải hình ảnh bên Trung Dũng cùng dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Hẹn hò với người ấy bàn việc!". Cách gọi đầy ẩn ý nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là khi cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết kéo dài hơn 30 năm. Tuy nhiên, "cuộc hẹn" mà nữ nghệ sĩ nhắc đến thực chất là dịp để hai người bàn bạc cho một dự án chung vừa lên sóng.

Sự kết hợp của Cát Tường và Trung Dũng mang đến màu sắc mới cho một format talk show. Ảnh: FBNV

Cụ thể, Cát Tường cho biết cô và diễn viên Trung Dũng sẽ cùng xuất hiện trong một chương trình mới. Tập đầu tiên được phát sóng vào tối 20/9, đánh dấu lần kết hợp chính thức của hai nghệ sĩ trong một format riêng sau nhiều năm quen biết và đồng hành trong nghề.

Theo giới thiệu của ê-kíp, chương trình mang tên Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả, được xây dựng theo dạng talk show xoay quanh những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Cả hai cùng đảm nhận vai trò dẫn dắt, đưa những câu chuyện đời thường đến khán giả dưới góc nhìn của hai nghệ sĩ đã có nhiều năm trải nghiệm trong nghề và cuộc sống.

Việc Cát Tường dùng cụm từ "hẹn hò với người ấy" khi đăng ảnh cùng Trung Dũng cũng tạo nên sự chú ý và tò mò đến với khán giả. Hai nghệ sĩ vốn thường xuyên có những màn tương tác thân mật, thoải mái trước công chúng và từng nhiều lần được khán giả ghép đôi. Chính sự tự nhiên trong cách trò chuyện khiến mỗi lần họ xuất hiện cạnh nhau đều dễ trở thành chủ đề được quan tâm.

Cát Tường và Trung Dũng cùng dẫn dắt chương trình Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả. Ảnh: Chụp màn hình

Dù vậy, lần này điều khiến Cát Tường và Trung Dũng cùng gặp gỡ không phải một câu chuyện tình cảm mà là công việc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cả hai quyết định thử sức ở một dự án có tính đối thoại, nơi sự khác biệt về cá tính và trải nghiệm có thể trở thành chất liệu chính của chương trình.

Cát Tường vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình ở cả vai trò diễn viên lẫn người dẫn chương trình. Trước khi được biết đến rộng rãi qua nhiều gameshow và talk show, nữ nghệ sĩ cũng từng có thời gian dài hoạt động trên sân khấu và màn ảnh. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên và tham gia các sân khấu kịch tại TP.HCM. Sau nhiều năm làm nghề, cô dần tạo được màu sắc riêng ở lĩnh vực dẫn chương trình nhờ khả năng trò chuyện tự nhiên, cách đặt câu hỏi trực diện nhưng vẫn giữ được sự gần gũi với khách mời.

Trong khi đó, Trung Dũng có thế mạnh ở lĩnh vực diễn xuất và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Nam diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Gạo nếp gạo tẻ, Lạc giới và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Với Lạc giới, Trung Dũng từng được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Cánh diều. Bên cạnh diễn xuất, anh cũng có kinh nghiệm dẫn chương trình và tham gia nhiều hoạt động liên quan đến truyền hình.

Điểm đặc biệt trong lần kết hợp này nằm ở chính mối quan hệ lâu năm giữa hai nghệ sĩ. Cát Tường và Trung Dũng cùng quê Vĩnh Long, từng học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và quen biết nhau từ những năm đầu bước vào môi trường nghệ thuật. Hơn ba thập kỷ trôi qua, cả hai vẫn giữ được sự thân thiết và nhiều lần đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Cát Tường và Trung Dũng cũng từng tạo chú ý khi cùng xuất hiện trong các dự án nghệ thuật. Trên màn ảnh, họ từng hóa thân thành một cặp vợ chồng trong Hạnh phúc bị đánh cắp. Ngoài đời, cách cả hai tương tác thoải mái khiến khán giả không ít lần thích thú và “đẩy thuyền”.

Cát Tường và Trung Dũng từng vào vai vợ chồng trong Hạnh phúc bị đánh cắp. Ảnh: NSX

Chính vì vậy, một chương trình mà hai người cùng dẫn dắt có thể mang đến màu sắc khác so với những lần xuất hiện chung trước đây. Nếu Cát Tường có kinh nghiệm kết nối và trò chuyện với khách mời, Trung Dũng lại sở hữu hình ảnh điềm đạm cùng nhiều năm trải nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất. Sự khác biệt về phong cách có thể trở thành một phần đáng chú ý của format.

Đáng nói, chương trình không được xây dựng đơn thuần dựa trên sự nổi tiếng của hai nghệ sĩ. Việc lựa chọn những vấn đề quen thuộc trong đời sống làm nội dung chính mở ra không gian để Cát Tường và Trung Dũng chia sẻ quan điểm, kể lại trải nghiệm cá nhân và cùng bàn luận về những câu chuyện mà khán giả có thể bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Sau hơn 30 năm quen biết, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục có thêm một dấu mốc chung khi cùng đảm nhận vai trò dẫn dắt một chương trình mới. Cách nghệ sĩ Cát Tường gọi cuộc gặp là "hẹn hò với người ấy" vì thế cũng trở thành điểm nhấn thú vị, khiến khán giả tò mò trước khi dự án chính thức ra mắt.

Vốn đã có nhiều năm gắn bó và hiểu rõ cá tính của nhau, cả hai được kỳ vọng tạo nên những cuộc trò chuyện tự nhiên, gần gũi nhưng vẫn có những góc nhìn riêng. Tập đầu tiên của Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả vừa lên sóng tối 20/9, mở ra một chặng kết hợp mới của hai nghệ sĩ sau nhiều năm đồng hành trong nghề.