Tinh Hà 'Say Hi': Fan cười ngất với 1001 giải thưởng tự chế của Team Xoay Vòng

Trong buổi livestream, 4 Anh Trai bắt đầu nghĩ ra 1001 giải thưởng dành cho những người anh em trong chương trình. Không có sân khấu, không có cúp hay phần thưởng nhưng "lễ trao giải" của team Xoay Vòng vẫn được tổ chức với độ "đầu tư chất xám cao" khiến khán giả cười nghiêng ngả. Mỗi Anh Trai được gọi tên đều được gắn với một đặc điểm riêng, tạo nên những hạng mục có 1-0-2.

Tiêu chí của "buổi trao giải": Không Anh Trai nào bị bỏ lại phía sau.

Vị trí "Người nước ngoài nhất" và "Sải tay ấn tượng nhất" chính thức có chủ.

Nhóm trưởng của Thêu Hoa Dệt Gấm cũng không thoát khỏi kiếp nạn này.

Trong số những cái tên được gọi lên "nhận giải", WEAN là một trường hợp đáng chú ý khi có rất nhiều hạng mục được đề cử. Sau một hồi cân nhắc, 4 "giám khảo" quyết định trao cho anh giải "Khu vé ấn tượng nhất". Vì sao WEAN xứng đáng với giải thưởng này? Câu trả lời sẽ được hé lộ ở tập Chung kết tiếp theo, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Người hâm mộ mong chờ được chiêm ngưỡng "Khu vé ấn tượng nhất" của WEAN.

Ngoài ra, Dương Domic là trường hợp đặc biệt. Thay vì được nhắc đến bởi một khoảnh khắc trên sân khấu hay trong chương trình, nam ca sĩ lại được nhớ đến nhờ chú chó mà anh nuôi. Khi người hâm mộ hỏi: "Dương Domic thì giải gì?", JSOL nhanh chóng đáp "Người nuôi chó ấn tượng nhất".

Giải thưởng "Người nuôi chó ấn tượng nhất" chính thức thuộc về Anh Trai Dương Domic.

Chỉ một câu trả lời cũng đủ khiến câu chuyện về chú chó nhà Dương Domic được "đào" lại. Người hâm mộ nhanh chóng đoán ra lý do Út Tư vẫn còn "ghim" đến tận bây giờ. Hóa ra, trong một lần sang nhà Dương Domic chơi, Vương Bình từng bị chó của Dương cắn rất đau. Chính vì thế, khi cái tên giải thưởng được nhắc đến, câu chuyện này lập tức trở thành một trong những điểm khiến màn livestream càng thêm hài hước.

Anh Trai JSOL được vinh danh với giải "Sợi dây chằng bền bỉ và ấn tượng nhất".

Bên dưới phần giao lưu, người hâm mộ cũng không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo các Anh Trai. Nhiều bình luận như "Út Tư xỉn thật rồi" hay "mấy anh nghiêm túc với những thứ không nghiêm túc" nhanh chóng xuất hiện. Qua camera, khán giả cũng dễ dàng nhận thấy gương mặt của cả 4 Anh Trai có phần "đỏ nhẹ". Điều này khiến người xem không khỏi nghi vấn rằng các anh vừa có một buổi "tâm sự" với nhau trước đó, nên đến lúc livestream, cả 4 đều có phần "xỉn" trong lời thoại.

Gương mặt ửng đỏ của "Anh Bờ Vai" - Vương Bình khiến nhiều fan đặt nghi vấn.

Không chỉ trao giải, team "Say Vòng" còn hát live ca khúc Thêu Hoa Dệt Gấm.

Không cần một sân khấu hoành tráng, team Xoay Vòng vẫn có thể tự tạo ra một "lễ trao giải" với hàng loạt hạng mục chẳng giống ai. Những màn trêu chọc và câu chuyện được nhắc lại trong buổi livestream cũng cho thấy sự thoải mái, gần gũi giữa các Anh Trai. Có lẽ cũng chính những khoảnh khắc tự nhiên như vậy đã giúp người hâm mộ cảm nhận rõ hơn tình cảm của dàn Anh Trai sau chương trình Tinh Hà "Say Hi".

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