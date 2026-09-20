H'Hen Niê đưa con gái về quê ngoại đón tuổi mới, gửi gắm điều này trong cách nuôi dạy

Một tuổi của Niê Nguyễn Mộc Đan, tên thân mật Harley, được bố mẹ đánh dấu bằng một ngày đặc biệt tại Đắk Lắk. Thay vì tổ chức ở thành phố như dịp đầy tháng năm trước, H'Hen Niê và Tuấn Khôi đưa con về quê ngoại, nơi có đông đủ người thân và hàng xóm trong buôn cùng tham dự.

Điểm khiến bữa tiệc được chú ý không chỉ nằm ở quy mô chuẩn bị, mà còn ở những chi tiết mang màu sắc gia đình và văn hóa Ê-đê.

Con gái hoa hậu H'Hen Niê xinh xắn trong trang phục truyền thống của dân tộc Ê - đê

Trong ngày thôi nôi, Harley được hai người khiêng vào khu vực tổ chức tiệc bằng một chiếc kiệu tre. Hình ảnh cô bé ngồi trên kiệu giữa sự chào đón của người thân tạo nên một khoảnh khắc khá khác biệt so với những bữa tiệc sinh nhật thông thường.

Bé Harley ngồi kiệu bằng tre ở bữa tiệc.

H'Hen Niê cho biết ý tưởng này xuất phát từ mong muốn tạo một kỷ niệm đặc biệt cho con gái. Gia đình đã lâu mới có một dịp vui đông đủ như vậy nên cô muốn ngày thôi nôi của Harley trở thành một dấu mốc đáng nhớ.

Đây cũng là lần bé có cơ hội gặp gỡ đông đảo họ hàng bên ngoại. Từ khi chào đời, Mộc Đan chưa có nhiều dịp về quê nên H'Hen Niê từng lo con sẽ bỡ ngỡ trước không gian đông người.

Thực tế, cô bé lại khá thoải mái. Harley ngồi yên, cười và đón nhận sự chào hỏi của mọi người, khiến mẹ bất ngờ vì trước đó đã nghĩ con có thể sẽ sợ.

Một chi tiết khác cho thấy sự góp mặt của gia đình trong ngày vui là bộ trang phục Ê-đê dành cho Mộc Đan. Bộ đồ được bà ngoại tự tay thêu để cháu gái mặc trong dịp thôi nôi.

Một số khách mời cũng lựa chọn trang phục Ê-đê khi đến chung vui. Vì vậy, bữa tiệc không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu tuổi mới của một em bé mà còn tạo nên không gian gắn với văn hóa quê ngoại.

Với H'Hen Niê, việc đưa con về quê trong dịp này cũng là cách để Harley có thêm những kỷ niệm với người thân và môi trường gia đình mà cô vốn không có nhiều cơ hội tiếp xúc trong năm đầu đời.

Ngày thôi nôi diễn ra trong lúc H'Hen Niê vẫn có lịch làm việc tại TP.HCM với The Face Vietnam. Tối 16/9, cô còn ghi hình đến muộn. Sáng hôm sau, hoa hậu cùng chồng và con gái lên chuyến bay sớm về Đắk Lắk và chỉ có vài tiếng chuẩn bị trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Phần lớn công việc được hai vợ chồng bàn bạc với gia đình từ xa. H'Hen Niê và Tuấn Khôi cùng lên ý tưởng, phân chia và điều phối các phần chuẩn bị, còn bố mẹ cùng anh chị em ở quê trực tiếp hỗ trợ.

Tuấn Khôi cũng đưa bố mẹ và nhiều người thân từ TP.HCM về Đắk Lắk. Nhờ vậy, ngày vui của Mộc Đan trở thành dịp để hai bên gia đình gặp gỡ và dành thời gian bên nhau.

Gia đình H'Hen Niê dựng rạp, trang trí không gian và chuẩn bị 81 mâm tiệc để đón người thân, hàng xóm trong buôn cùng bạn bè từ TP.HCM.

Con số lớn này khiến quy mô bữa tiệc được chú ý, nhưng cách tổ chức cho thấy mục đích chính vẫn là tạo một dịp đoàn tụ. Những người có mặt không chỉ đến để chúc mừng Mộc Đan mà còn có thời gian gặp gỡ họ hàng hai bên.

Trong một năm đầu làm mẹ, H'Hen Niê cũng dần chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường của con gái. Mộc Đan là con đầu lòng của cô và Tuấn Khôi, vì vậy những cột mốc đầu tiên của bé được hai vợ chồng lưu giữ khá nhiều.

Trong phần chọn đồ vật dự đoán tương lai, Mộc Đan không chọn chiếc vương miện vốn gắn với hình ảnh của mẹ mà lại chú ý đến một chiếc thước dây, món đồ thường được sử dụng trong lĩnh vực kiến trúc.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người còn đùa rằng cô bé có thể nối nghiệp mẹ nếu chọn vương miện, nhưng lựa chọn thực tế lại mở ra đủ kiểu dự đoán thú vị về sở thích sau này.

Dĩ nhiên, một lựa chọn của em bé trong trò chơi thôi nôi không thể quyết định nghề nghiệp tương lai. Với H'Hen Niê, điều quan trọng hơn nằm ở việc con gái có cơ hội thử sức với những điều mình yêu thích.

Sau một năm làm mẹ, H'Hen Niê cho biết cô vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu ôm Mộc Đan khi bé chào đời. Khi ấy, con gái cô nặng 3,46 kg. Từ khi có con, nàng hậu nhận thấy bản thân trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn.

Trong cách nuôi dạy con, H'Hen Niê và Tuấn Khôi hướng đến một cuộc sống giản dị, gần gũi với gia đình và văn hóa truyền thống Ê-đê.

Cô không đặt trước cho Mộc Đan một nghề nghiệp hay ngành học cụ thể. Nếu sau này con thích một lĩnh vực nào đó, H'Hen Niê cho biết cô sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để con theo đuổi lựa chọn riêng.

Với nàng hậu, điều cô muốn giữ lại cho con không phải một con đường được định sẵn, mà là cảm giác được yêu thương và có đủ tự do để khám phá khả năng của mình.

Ảnh: FBNV