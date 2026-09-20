Tân Miss Universe Vietnam 2026 đứng trước dấu hỏi về suất thi quốc tế sau tranh chấp quyền thương hiệu

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện lần này không nằm ở việc cuộc thi trong nước có tiếp tục tổ chức hay không, mà ở chặng đường sau đêm chung kết. Khi hai phía cùng đưa ra quan điểm khác nhau về tính hợp lệ của các thỏa thuận nhượng quyền, suất thi quốc tế của đại diện Việt Nam hiện chưa có một câu trả lời thống nhất.

Miss Universe Vietnam 2026 đã bước vào giai đoạn quan trọng, với lịch tổ chức từ ngày 20/9 đến 2/10. Mùa giải năm nay được tổ chức dưới sự quản lý của phía ông Nawat Itsaragrisil và quy tụ nhiều gương mặt từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp, giải trí như Hồng Đăng, Nguyễn Quỳnh Anh, Emma Lê, MLee...

Nhiều mỹ nhân đình đám quyết định trở lại đường đua Miss Universe Vietnam 2026

Hương Giang và Bee Namthip cũng được giới thiệu trong thành phần giám khảo của cuộc thi.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm Miss Universe Vietnam 2026 bước vào chặng cuối, vấn đề bản quyền và quyền vận hành Miss Universe tại Việt Nam bất ngờ trở thành tâm điểm.

Ngày 18/9, JKN Universe LLC, đơn vị được xác định là bên sở hữu quyền cấp phép thương hiệu Miss Universe, công bố rằng Miss Universe Eastern Pte. Ltd. không phải đơn vị được cấp phép hoặc có thẩm quyền vận hành thương hiệu tại các thị trường liên quan. Việt Nam nằm trong nhóm 6 quốc gia Đông Nam Á được đề cập, cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Singapore.

Ông Nawat Itsaragrisil và Raul Rocha.

Theo lập trường này, các thỏa thuận nhượng quyền được ký thông qua phía Miss Universe Eastern bị đặt vấn đề về tính hợp lệ. Điều đó kéo theo câu hỏi: nếu cuộc thi trong nước được tổ chức dựa trên thỏa thuận đang bị tranh chấp, người chiến thắng có thể sử dụng danh nghĩa đó để tham dự Miss Universe quốc tế hay không?

Vấn đề trở nên phức tạp bởi ngay trong ngày 18/9, MU East đã đưa ra phản hồi theo hướng hoàn toàn khác.

Theo thông báo được đăng trên website chính thức của Miss Universe, MU East cho biết JKN Universe LLC được sở hữu theo cấu trúc 50:50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc. MU East đồng thời khẳng định tuyên bố trước đó không được phía mình xem xét hoặc phê duyệt và không thể được xem là quan điểm thống nhất của hai bên sở hữu.

MU East cho rằng theo thỏa thuận phân chia quyền vận hành giữa hai phía, đơn vị này có quyền độc quyền vận hành, quảng bá và phát triển thương hiệu tại 95 vùng lãnh thổ phía Đông. MU East cũng cho biết Miss Universe Eastern hoạt động dưới thẩm quyền của mình.

Từ cơ sở đó, MU East khẳng định có quyền đưa 6 đại diện đến từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore tham dự Miss Universe 2026. Phía này cho rằng quyền dự thi của các đại diện đã được lựa chọn hợp lệ không nên bị ảnh hưởng bởi bất đồng giữa hai bên.

Như vậy, cùng một vấn đề nhưng đang tồn tại hai cách diễn giải: một bên cho rằng các thỏa thuận nhượng quyền liên quan không có cơ sở hợp lệ, trong khi phía còn lại khẳng định quyền vận hành theo khu vực và quyền cử đại diện vẫn được bảo đảm.

Đây mới là nút thắt đáng chú ý đối với Miss Universe Vietnam 2026.

Nếu tranh chấp được giải quyết trước khi Miss Universe 2026 diễn ra tại Puerto Rico vào tháng 11, vấn đề suất thi quốc tế của đại diện Việt Nam có thể được xác định theo thỏa thuận cuối cùng giữa các bên.

Ngược lại, nếu bất đồng vẫn kéo dài, câu hỏi về đơn vị nào có quyền xác nhận tư cách đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục tồn tại.

Một số nguồn tin trong nước cũng ghi nhận quyền tham dự Miss Universe 2026 của người đẹp Việt Nam đang nằm trong vùng tranh chấp giữa MU East và MU West.

Điều này khiến kết quả của Miss Universe Vietnam 2026 và quyền tham dự đấu trường quốc tế trở thành hai vấn đề cần được phân biệt. Việc cuộc thi trong nước diễn ra không đồng nghĩa với việc tranh chấp về quyền nhượng quyền quốc tế đã được giải quyết.

Trước diễn biến mới, phía Miss Universe Vietnam 2026 cho biết đang kiểm tra và rà soát thông tin, đồng thời sẽ phản hồi trên fanpage chính thức.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định tân Miss Universe Vietnam 2026 chắc chắn bị mất suất thi Miss Universe, cũng chưa có cơ sở để nói quyền tham dự đã được đảm bảo tuyệt đối.

Đáng chú ý, chính MU East vẫn tuyên bố cam kết với Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico và cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi của các giám đốc quốc gia, thí sinh và đối tác thông qua các kênh pháp lý phù hợp.

Trong khi đó, Miss Universe 2026 vẫn được xác nhận tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 11 theo các thông báo liên quan.

Ảnh: Tổng hợp