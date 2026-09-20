KISS OF LIFE lần đầu tiên làm được điều này tại Mỹ

KISS OF LIFE đã lọt vào bảng xếp hạng phát thanh Top 40 của Mediabase, bảng xếp hạng theo dõi dữ liệu phát sóng từ các đài phát thanh lớn trên khắp Hoa Kỳ và Canada, với ca khúc SWEAT được phát hành vào tháng 8/2026, đánh dấu lần đầu tiên nhóm xuất hiện trên một bảng xếp hạng phát thanh lớn tại Mỹ, tạo thêm một cột mốc mới trong hành trình hoạt động của nhóm tại thị trường âm nhạc Bắc Mỹ.

SWEAT là ca khúc mang âm hưởng Afro-house, kết hợp giữa nhạc pop điện tử và tiết tấu Latin. Bài hát thể hiện nguồn năng lượng và phong cách âm nhạc đặc trưng của KISS OF LIFE, đồng thời mang đến âm thanh sôi động, đậm chất mùa Hè.

Kể từ khi ra mắt, ca khúc này liên tục nhận được sự quan tâm tại cả Hàn Quốc và thị trường quốc tế. Sau khi hoàn tất các hoạt động quảng bá trong nước cho SWEAT, nhóm đã mở rộng hoạt động sang Nhật Bản với việc phát hành SWEAT -JAPANESE EP vào ngày 16/9.

EP tiếng Nhật gồm 6 ca khúc này có bài hát chủ đề là SWEAT (Japanese Ver.), cùng các ca khúc khác như Was It You, BREAK IT, Who is she (Japanese Ver.), Igloo (Remix) và BREAK IT (English Ver.).

Với việc phát hành sản phẩm này, KISS OF LIFE tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tại thị trường quốc tế, nối tiếp cột mốc ấn tượng trên sóng phát thanh Mỹ vừa đạt được.