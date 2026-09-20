Em trai cố Công nương Diana cảnh báo truyền thông Anh gây hại cho cặp đôi Harry - Meghan, nói cần rút kinh nghiệm từ bài học cũ

Bá tước Charles Spencer và Công nương Diana quá cố. (Nguồn: The Sun)

Năm 1997, công nương Diana - mẹ của 2 Hoàng tử William và Harry đã qua đời ở tuổi 36 trong một vụ tai nạn xe hơi tại Paris khi bị các nhiếp ảnh gia đi xe máy bám đuổi.

Sự kiện đã tạo nên làn sóng tiếc thương trên khắp thế giới và dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu truyền thông có phần trách nhiệm trong cái chết của bà hay không, sau nhiều năm liên tục đăng tải các chi tiết về cuộc sống cá nhân của bà trên trang nhất các báo.

“Nếu đọc một bài báo trên các tờ lá cải viết về cố Công nương Diana hay về cặp đôi Harry – Meghan, bạn sẽ bắt gặp những nội dung có thể cực kỳ khó nghe và đầy ác ý. Và tôi nghĩ mọi người thực sự cần phải rút kinh nghiệm từ bài học của Diana”, Bá tước Charles Spencer, em trai của cố Công nương, chia sẻ.

Ông khẳng định không lên tiếng thay cho Hoàng tử Harry hay Công nương Meghan nhưng bày tỏ lo ngại cuộc sống của cặp đôi sẽ bị tác động theo chiều hướng tiêu cực bởi truyền thông.

Hoàng tử Harry – con trai út của Công nương Diana – cùng vợ là Meghan từng viện dẫn tác động tiêu cực từ “truyền thông độc hại”, trước khi từ bỏ các nghĩa vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ vào năm 2020. Cặp đôi cũng từng khởi kiện nhiều tờ báo lá cải của Anh trước khi quay trở lại London hồi tháng Tám.

Hoàng tử Harry và vợ - Công nương Meghan từng viện dẫn tác động tiêu cực đến cuộc sống cá nhân từ “truyền thông độc hại”. (Nguồn: Getty Images)

Tuần qua, Bá tước Spencer cũng đang thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu sau khi cuốn hồi ký Swan song: Diana, my sister (Khúc hát cuối cùng: Diana, chị tôi) của ông được đăng tải thành nhiều kỳ trên tờ Daily Mail, theo đóhé lộ góc khuất chưa từng công bố về thời điểm Công nương Diana đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân.

Phản hồi về cuốn hồi ký, phía Hoàng gia Anh cho biết Vua Charles “thấu hiểu nỗi đau mất mát người thân có thể che mờ lý trí, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và làm thay đổi cách nhìn nhận về quá khứ theo những chiều hướng mà người ngoài khó lòng thấu hiểu, ngay cả khi sự việc đã trôi qua nhiều năm”.

Theo giới quan sát, việc cuốn sách được phát hành cùng sự trở lại Anh của cặp đôi Harry và Meghan sẽ tạo thêm thách thức cho Vua Charles, người hiện vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư.

Gia đình Công nương Diana từng cáo buộc Hoàng gia Anh thiếu sự quan tâm, hỗ trợ đối với bà trước khi qua đời. Cáo buộc này cũng được Hoàng tử Harry nhắc lại.

(theo Reuters)