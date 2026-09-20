U23 Việt Nam bị loại khỏi ASIAD 2026 trong trường hợp nào?

Chiến thắng 2-0 trước Philippines giúp U23 Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai bảng C với 4 điểm, qua đó nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.

Sau hai lượt trận, U23 Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. U23 Kuwait đứng thứ ba với 1 điểm, trong khi Philippines chưa có điểm nào và đã bị loại.

Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 12h ngày 22/9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu Uzbekistan, còn Kuwait gặp Philippines.

U23 Việt Nam chắc chắn giành vé vào tứ kết nếu có điểm trước Uzbekistan. Khi đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có ít nhất 5 điểm, trong khi Kuwait dù thắng Philippines cũng chỉ đạt tối đa 4 điểm.

Nếu đánh bại Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng với 7 điểm. Tuy nhiên, một trận hòa là mục tiêu thực tế hơn khi Uzbekistan đã chắc chắn đi tiếp.

Kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại là thua Uzbekistan và Kuwait đồng thời đánh bại Philippines. Khi hai đội cùng có 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét trước.

Hiện U23 Việt Nam có hiệu số +2, ghi 3 bàn, Kuwait có hiệu số -2, ghi 1 bàn.

Vì vậy, U23 Việt Nam chỉ có nguy cơ mất vị trí thứ hai nếu thua Uzbekistan với cách biệt đủ lớn, đồng thời Kuwait thắng Philippines với cách biệt đáng kể.