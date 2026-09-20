[Video] Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Theo Bộ Nội vụ, thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; nhiều doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo. Việc nghỉ đúng ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc, góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn này.

HƯƠNG GIANG