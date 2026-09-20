[Video] Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026
Trong tờ trình Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án nghỉ 1 ngày vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc, nhằm bảo đảm quyền nghỉ ngơi và hạn chế xáo trộn hoạt động cuối năm.
Theo Bộ Nội vụ, thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; nhiều doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo. Việc nghỉ đúng ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc, góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn này.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-noi-vu-de-xuat-nghi-1-ngay-dip-ngay-van-hoa-viet-nam-nam-2026-post989751.html