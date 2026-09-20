Người đẹp phòng gym Huyền Dior 'đốt mắt' với bikini, khoe dáng 'đồng hồ cát'

🔥 Huyền Dior “đốt mắt” với bikini

Mới đây, Huyền Dior đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini trong chuyến du lịch tại Mũi Né (Phan Thiết, Lâm Đồng). Sở hữu vóc dáng săn chắc cùng những đường cong nổi bật, nữ gymer nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và nhiều bình luận khen ngợi.

Huyền Dior gây chú ý với loạt ảnh bikini mới đây

Không chỉ gây chú ý bởi hình ảnh nóng bỏng, Huyền Dior còn khiến nhiều người tò mò về bí quyết giữ vóc dáng “đồng hồ cát” trong nhiều năm. Đặc biệt, dù có lịch trình công việc bận rộn, cô vẫn duy trì việc tập luyện và kiểm soát chế độ ăn uống.

Huyền Dior, tên thật Bùi Khánh Huyền, là một gymer và HLV Fitness có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thể hình. Người đẹp cao 1m68, sở hữu vóc dáng săn chắc, vòng ba xấp xỉ 100 cm và có hơn 600.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

⚡ Bí quyến giữ vóc dáng quyến rũ

Với Huyền Dior, duy trì vóc dáng đẹp không phải câu chuyện của một vài tháng tập luyện mà là quá trình xây dựng thói quen trong thời gian dài.

Nữ gymer hướng đến sự khỏe khoắn, thói quen lâu dài với thể thao

“Huyền luôn coi thể thao là một phần của cuộc sống chứ không phải một nhiệm vụ phải hoàn thành. Trước đây mình tập gym khá nhiều, còn thời gian gần đây mình kết hợp chơi pickleball. Tôi thường cố gắng dành khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày cho vận động khi lịch trình cho phép”, Huyền Dior chia sẻ.

Nữ gymer cho biết cô không đặt mục tiêu phải sở hữu thân hình thật gầy mà hướng đến một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và cân đối.

“Bí quyết của tôi là duy trì những thói quen nhỏ trong thời gian dài. Huyền tập luyện, kiểm soát chế độ ăn và quan trọng nhất là hiểu cơ thể mình. Mình không theo đuổi việc phải thật gầy, mà muốn cơ thể khỏe, săn chắc và cân đối”, cô nói.

💥 Từ gym đến pickleball

Không chỉ duy trì việc tập gym, thời gian gần đây Huyền Dior còn thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball. Nếu trước đây chỉ xem đây là hoạt động giải trí, cô hiện đã bắt đầu tập luyện nghiêm túc hơn.

Huyền Dior tập luyện và thi đấu pickleball trong thời gian qua

Người đẹp cho biết đang tích cực cải thiện kỹ thuật và thể lực, đồng thời muốn thử sức ở một số giải đấu phù hợp.

“Mục tiêu của tôi đơn giản là chơi ngày càng tốt hơn và vui hơn. Tôi nghĩ thể thao cũng giống công việc, khi mình đã thích thì tự nhiên sẽ muốn chinh phục những giới hạn mới của bản thân”, Huyền Dior cho biết.

Với nền tảng nhiều năm tập gym và kinh nghiệm trong lĩnh vực Fitness, Huyền Dior kỳ vọng pickleball sẽ trở thành một phần quan trọng trong hành trình thể thao của mình.