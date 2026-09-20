Taeyang bị bắt gặp đi hẹn hò

Taeyang (nhóm BIGBANG) và Min Hyo Rin đã thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện các bài đăng trên mạng cho biết, cặp đôi được bắt gặp đang dành thời gian bên nhau, bất chấp lịch trình bận rộn của nam ca sĩ.

Một người dùng mạng cho biết, họ đã đến khu Hannam-dong để ăn trưa cùng bạn bè và tình cờ thấy Taeyang cùng Min Hyo Rin đang dùng bữa trong một phòng riêng: “Hôm nay, tôi đến Hannam-dong ăn trưa cùng bạn bè và bắt gặp Taeyang cùng Min Hyo Rin đang dùng bữa trong phòng riêng. Dù chắc hẳn rất bận rộn sau khi phát hành album, anh ấy vẫn dành thời gian hẹn hò với vợ tại một nhà hàng sang trọng. Ánh mắt anh ấy nhìn vợ thật ngọt ngào. Thật sự thì, Taeyang đúng là…”.

Một cư dân mạng khác chia sẻ lại câu chuyện nghe được từ người quen, kể rằng, họ đã bắt gặp Taeyang đi cùng Min Hyo Rin và con của họ tại một quán cà phê vào ngày hôm sau, khi buổi hòa nhạc của anh ở Goyang kết thúc.

Nhiều người dùng mạng khác cũng chia sẻ những lần họ tình cờ nhìn thấy cặp đôi này. Một số người cho biết, đã thấy hai người ở Công viên Namsan, trong khi những người khác nhận xét rằng, trông họ rất tình cảm. Có người nhớ lại cảnh cặp đôi thường đưa con đến các quán cà phê dành cho trẻ em, còn một người khác thì nhận xét rằng, trông họ rất thoải mái và tự nhiên khi ở bên nhau. Những thông tin này cũng thu hút sự chú ý trở lại đối với những chia sẻ của Taeyang về cuộc sống gia đình, khi anh xuất hiện trên kênh YouTube, DdeunDdeun vào tháng trước.

Trong tập phát sóng của chương trình Pinggyego, khi được hỏi về thói quen sinh hoạt hằng ngày, Taeyang trả lời: “Rất đơn giản. Ngoài công việc và làm nhạc, tôi dành trọn thời gian cho gia đình. Tôi vốn là người thích ở nhà, nên hầu như mọi việc tôi đều làm tại nhà”. Thành viên cùng nhóm là Daesung cũng nhận xét: “Anh ấy bận rộn với việc chăm sóc con cái”, ám chỉ cuộc sống làm cha của Taeyang.

Taeyang kết hôn với Min Hyo Rin vào năm 2018 và cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 2021.