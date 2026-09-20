Tạm biệt bạn bè rồi lái xe qua cầu, nam thanh niên gặp cái kết gây bàng hoàng

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: MXH)

Theo nội dung đoạn clip, một nhóm người đang di chuyển trên đường thì phát hiện nam thanh niên có biểu hiện đã uống rượu bia, điều khiển xe máy không vững. Một người đi phía sau liên tục để mắt đến thanh niên vì lo ngại có thể xảy ra sự cố.

Khi đến đầu cầu, nam thanh niên còn quay lại chào tạm biệt một người bạn và nói: “Đi qua cầu là gần tới nhà em rồi”.

Nhận thấy tình trạng của bạn không ổn, một vài người đi cùng liên tục hỏi: “Đi được không? Được không? Không thì để anh đưa mày về”.

Tuy nhiên, nam thanh niên nhất quyết từ chối sự giúp đỡ và cho rằng mình vẫn có thể tự chạy xe về nhà. Một người khác cũng lên tiếng: “Thôi nó về được thì để tự nó về”.

Thế nhưng, chỉ ít phút sau, tình huống nguy hiểm đã xảy ra. Nam thanh niên điều khiển xe máy đi đến giữa cầu thì phương tiện bắt đầu chao đảo. Sau vài giây loạng choạng, cả người và xe bất ngờ lao xuống sông.

Phát hiện sự việc, một người nhanh chóng nhảy xuống ứng cứu, đồng thời hô hoán những người xung quanh hỗ trợ. Nam thanh niên sau đó được đưa vào bờ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng tình huống trên là lời cảnh báo rõ ràng về việc đánh giá sai khả năng điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia.

Trong trường hợp người thân hoặc bạn bè có biểu hiện say xỉn, việc ngăn họ tự lái xe về nhà là cần thiết. Thay vì để người đã uống rượu bia tiếp tục điều khiển phương tiện, có thể tìm cách đưa họ về an toàn hoặc sử dụng phương tiện khác. Chỉ một quyết định chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho chính người điều khiển và những người xung quanh.