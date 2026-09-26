“Cơn gió lạ” Kun Khmer

Các võ sĩ xuất sắc của Kun Khmer Thanh Hóa tham dự Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I năm 2026 tại Cần Thơ.

Kun Khmer là môn võ truyền thống của Campuchia. Trong tiếng Campuchia, Kun có nghĩa là võ, Khmer có nghĩa là người Khmer - vì vậy tên gọi Kun Khmer hiểu đơn giản là “võ thuật của người Khmer”. Là môn thể thao có nhiều nét tương đồng với môn Muay (Thái Lan, Lào), Letha (Myanmar). Trong môn Kun Khmer, các võ sĩ sử dụng tất cả các đòn đá, đấm, lên gối, cùi chỏ. Trong đó, đòn chỏ phổ biến nhất. Kỹ thuật đòn chỏ là điểm khác biệt chính giữa Kun Khmer và Muay Thái, Leth Wei (Myanmar).

Kun Khmer lần đầu tiên xuất hiện chính thức tại SEA Games 32 năm 2023 và ngày càng được xuất hiện ở nhiều giải đấu quốc tế. Tháng 1/2026, Cục TDTT Việt Nam đã chính thức công nhận Kun Khmer là môn thể thao thành tích cao (Nhóm III), tạo thêm cơ sở để môn thể thao này được quan tâm, đầu tư. Trước xu thế phát triển đó, tháng 3/2026, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh đã thành lập môn Kun Khmer trong phân môn đội tuyển Võ cổ truyền; kiện toàn đội tuyển Võ cổ truyền với tên gọi mới là đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer.

Trong thể thao thành tích cao, việc hình thành một môn mới thường kéo theo hàng loạt bài toán: tuyển chọn vận động viên (VĐV), xây dựng giáo án, tìm hiểu luật thi đấu, thích nghi với kỹ thuật, chiến thuật, trang bị và quan trọng hơn cả là tạo dựng niềm tin cho người tập. Với Kun Khmer, Thanh Hóa có một lợi thế đặc biệt khi đội ngũ VĐV đã được tuyển chọn và đào tạo qua một quá trình dài trong môi trường võ cổ truyền. Nền tảng kỹ thuật cùng bản lĩnh thi đấu dày dạn được trui rèn qua nhiều năm tập luyện võ cổ truyền đã trở thành “bệ phóng” hoàn hảo cho các võ sĩ. Sự chuyển đổi này diễn ra nhịp nhàng và hiệu quả đến kinh ngạc, giúp các võ sĩ xứ Thanh không bị ngợp khi bước vào thể thức thi đấu mới đầy khốc liệt.

Ở giai đoạn đầu, các VĐV được tập trung nâng cao nền tảng thể lực, sức bền, khả năng va chạm, rèn bản lĩnh thi đấu thông qua các buổi tập mô phỏng cường độ thực tế. Ban huấn luyện chú trọng phân tích luật thi đấu môn Kun Khmer để VĐV nhanh chóng thích nghi và hạn chế sai sót.

"Khi quyết định đưa Kun Khmer vào huấn luyện, chúng tôi xác định đây là một bài toán chiến lược lâu dài chứ không phải chạy theo phong trào nhất thời. Các em VĐV đã có gốc rễ rất vững từ võ cổ truyền, đó là lợi thế cực kỳ lớn. Tuy nhiên, Kun Khmer có nhịp độ thi đấu rất nhanh, tính sát thương cao; sự khác biệt về luật thi đấu và nhịp độ buộc VĐV phải thích nghi nhanh, điều chỉnh chiến thuật linh hoạt ngay trên sàn đấu. Ban huấn luyện phải liên tục nghiên cứu, đổi mới giáo án, điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với từng đối thủ. Chúng tôi cũng theo dõi sát sao từng buổi tập, đánh giá năng lực từng em để có giáo án chuyên biệt, tập trung đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho những nhân tố nổi bật”, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer Thanh Hóa Phạm Hữu Châu cho biết.

Hiện các võ sĩ thi đấu nội dung Kun Khmer được kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, đã khẳng định vị thế như Trần Thị Hậu, Lương Minh Cảnh..., các gương mặt trẻ như Trương Thị Quỳnh Vy, Đặng Vũ Phong, Lê Bình Minh, Nguyễn Chí Đạt, Đỗ Thị Trà Giang... hứa hẹn là điểm tựa để đội tuyển phát triển lâu dài trong thời gian tới.

Ngay ở giải đấu cấp quốc gia đầu tiên là Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026, Kun Khmer Thanh Hóa đã đoạt 5 HCV và 5 HCĐ, xếp hạng Ba toàn đoàn nội dung nam và nữ lứa tuổi 16 - 17, vượt chỉ tiêu được giao. Thành tích ở giải đã động viên, khích lệ tinh thần của cả thầy và trò đội tuyển ở các giải đấu tiếp theo. Tại Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026, Thanh Hóa giành 5 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn. Đến Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I năm 2026, Kun Khmer xứ Thanh thi đấu xuất sắc, giành 4 HCV và 9 HCB góp phần giúp Việt Nam giành vị trí Nhất toàn đoàn.

“Tại các giải đấu, các võ sĩ đã mang đến những màn so găng cống hiến, thể hiện bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và trình độ kỹ thuật cao, có bước tiến vượt bậc về chuyên môn. Nhiều võ sĩ trẻ thể hiện bản lĩnh thi đấu, khả năng thích nghi với luật quốc tế và tinh thần thi đấu kiên cường trước những đối thủ mạnh. Không đơn thuần là thi đấu để có huy chương, các VĐV cũng đang dần cho thấy tư duy chiến thuật rõ ràng, tốc độ ra đòn, sự tỉnh táo trong xử lý tình huống và tinh thần thể thao chuyên nghiệp. Đó là minh chứng cho quá trình đầu tư lâu dài, sự gắn kết giữa công tác huấn luyện, quản lý và tinh thần nỗ lực không ngừng của từng VĐV”, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer Thanh Hóa Nguyễn Thị Châm cho biết.

Trong bối cảnh Kun Khmer hiện đang được phát triển theo hướng chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực, với cách huấn luyện, đào tạo bài bản cùng khát vọng vươn lên của cả thầy và trò, Kun Khmer xứ Thanh hứa hẹn sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa, tiếp tục viết nên dấu ấn cho thể thao tỉnh nhà trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.