Zidane phá lời nguyền 32 năm của tuyển Pháp

Zidane phá dớp kỳ lạ ngay trận đầu dẫn Pháp.

Đây là trận đầu tiên của Zidane trên cương vị HLV trưởng "Les Bleus" kể từ khi ký hợp đồng có thời hạn 4 năm vào tháng 7/2026, thay thế Didier Deschamps. Quan trọng hơn, chiến thắng giúp Zidane trở thành nhà cầm quân đầu tiên của Pháp giành trọn 3 điểm ngay trong trận ra mắt kể từ thời Aime Jacquet năm 1994.

Ngày 16/2/1994, Jacquet dẫn dắt Pháp đánh bại Italy 1-0 tại Naples. Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi bởi Youri Djorkaeff, đồng đội cũ của Zidane trong màu áo "Les Bleus". Sau Jacquet, 5 đời HLV liên tiếp của tuyển Pháp đều không thể thắng ở trận đầu tiên. Theo thống kê từ L'Equipe, Roger Lemerre khởi đầu bằng trận hòa 2-2 trước Áo năm 1998. Bốn năm sau, Jacques Santini cũng chỉ có kết quả hòa 1-1 với Tunisia.

Raymond Domenech tiếp tục chuỗi trận không thắng khi Pháp hòa Bosnia và Herzegovina 1-1 trong trận ra mắt năm 2004. Laurent Blanc thậm chí nhận thất bại 1-2 trước Na Uy năm 2010, còn Didier Deschamps chỉ có trận hòa 0-0 với Uruguay khi bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 2012.

Vì thế, chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ mang ý nghĩa đặc biệt với Zidane. Không chỉ giúp ông khởi đầu thuận lợi trên băng ghế huấn luyện "Les Bleus", kết quả còn chấm dứt chuỗi thống kê kéo dài hơn 3 thập kỷ.

Câu chuyện càng trở nên thú vị bởi chính Jacquet là người trao cơ hội khoác áo đội tuyển Pháp lần đầu tiên cho Zidane. Tháng 8/1994, ông triệu tập tiền vệ khi đó còn chưa nổi tiếng vào đội hình "Les Bleus" trong trận gặp CH Czech.

Hơn ba thập kỷ sau, Jacquet lại trở thành cột mốc mà Zidane vượt qua ở một vai trò hoàn toàn khác. Từ cậu học trò năm nào, Zidane giờ chính thức bắt đầu hành trình dẫn dắt tuyển Pháp với nhiệm vụ duy trì vị thế của một trong những thế lực hàng đầu bóng đá thế giới.