Điều gì khiến chủ xe VinFast càng dùng càng hài lòng?

Không ít người dùng coi xe điện VinFast là bạn đồng hành hàng ngày. Họ cho biết nếu được lựa chọn lại, quyết định gắn bó hãng xe Việt vẫn không thay đổi. Sự hài lòng ấy được hình thành từ cảm giác an tâm khi cầm lái, sự êm ái của khoang xe và cách các công nghệ hỗ trợ xuất hiện đúng lúc.

Từ ấn tượng về ngoại hình đến sự tiện dụng mỗi ngày

Ngoại hình thể thao và phong cách công nghệ là những yếu tố khiến chị Mai Hân (Cần Thơ) chú ý tới VF 7. Khi chiếc xe trở thành phương tiện được sử dụng hàng ngày, chị lại đánh giá cao những tiện ích gắn trực tiếp với lịch trình của gia đình.

Tính năng bật điều hòa từ xa của VF 7 đặc biệt hữu ích với người dùng.

Một trong số đó là khả năng bật điều hòa từ xa. Trước khi rời văn phòng hoặc chuẩn bị đưa con đi học, chị có thể làm mát cabin bằng điện thoại. Khi cả nhà lên xe, khoang ngồi đã có nhiệt độ dễ chịu, không phải chờ điều hòa hoạt động sau một thời gian dài phương tiện đỗ ngoài trời.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Cần Thơ. Với gia đình có trẻ nhỏ, việc không phải bước vào một khoang xe nóng giúp chuyến đi bắt đầu thoải mái hơn. Đây cũng là tiện ích chị Hân sử dụng thường xuyên, thay vì chỉ thử trong những ngày đầu nhận xe.

Trước khi chuyển sang xe điện, chị Hân từng băn khoăn về việc bổ sung năng lượng trong những chuyến đi ngoài thành phố. Thời gian đầu, chị thường kiểm tra kỹ lượng pin, quãng đường và các trạm sạc trên tuyến trước khi khởi hành.

Qua mỗi hành trình, việc chuẩn bị trở nên đơn giản hơn. Hệ thống trạm sạc phủ rộng giúp chị dễ dàng tiếp năng lượng lúc nghỉ ngơi hoặc dùng bữa. Thay vì coi sạc xe là một công việc riêng, gia đình đưa hoạt động này vào lịch trình chung của chuyến đi.

Cảm giác an tâm ngay khi lên xe

Với anh Nguyễn Tuấn Vũ (Hà Tĩnh), điều tạo nên sự gắn bó với VF 6 lại nằm ở cảm giác an tâm sau vô-lăng, đặc biệt với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Trên đường trường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hỗ trợ duy trì tốc độ và khoảng cách với phương tiện phía trước. Khi lưu thông trên tuyến đường có vạch kẻ rõ ràng, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn giúp anh nhận biết sớm khi xe có xu hướng lệch khỏi quỹ đạo.

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) tăng sự an tâm trên đường trường.

Trong phố, cảnh báo điểm mù bổ sung thông tin khi chuyển làn, còn cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hỗ trợ lúc lùi khỏi bãi đỗ. Phanh tự động khẩn cấp có thể can thiệp trong tình huống hệ thống phát hiện nguy cơ va chạm và người lái chưa phản ứng kịp thời.

“Các tính năng ADAS không thay thế sự tập trung của người cầm lái, nhưng tạo thêm một lớp hỗ trợ quan trọng trong quá trình điều khiển xe. Thực tế, chiếc xe đã ‘cứu’ tôi trong nhiều tình huống”, anh Vũ chia sẻ.

Theo anh, sự quen thuộc còn đến từ khả năng vận hành êm ái. Mô-tơ điện phản hồi nhanh nhưng truyền lực liền mạch, không có những lần chuyển số hay tiếng động cơ tăng vòng tua.

Khoang xe ít rung và yên tĩnh giúp các thành viên trò chuyện, nghe nhạc hoặc nghỉ ngơi dễ chịu hơn. Với người thường xuyên chở gia đình, sự thoải mái này được cảm nhận rõ qua từng hành trình, đặc biệt khi trên xe có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.