Đoàn Thể thao Việt Nam ở ASIAD 20 ngày 26/9: Thùy Linh thắng áp đảo

Thùy Linh đi tiếp ở nội dung đơn nữ. Ảnh: Minh Chiến.

8h50, đấu kiếm: Tuyển Việt Nam dừng bước ở vòng 16 đội kiếm chém đồng đội sau khi thua Uzbekistan với tỷ số 35-45.

8h43, cầu lông: Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thắng thuyết phục Thalita Ramadhani (Indonesia) 2-0, với tỷ số 21-13, 21-10.

Sau khi vượt qua vòng hai, Nguyễn Thùy Linh sẽ đối đầu hạt giống số 4 Chen Yu Fei (Trung Quốc), hiện đứng thứ 4 thế giới, ở trận tranh suất vào tứ kết.

Tỷ số ở trận ra quân của Thùy Linh. Ảnh: Minh Chiến.

Canoeing là môn đáng theo dõi nhất trong buổi sáng. Hoàng Thị Hường sẽ tranh chung kết A kayak đơn nữ K1 500 m lúc 11h30, trong khi Hiên Năm và Nguyễn Hồng Thái thi chung kết A canoe đôi hỗn hợp C2 500 m lúc 11h50.

Trước đó, Vũ Lê Thiên Hải thi bán kết K1 500 m nam lúc 10h. Nếu vượt qua vòng này, Việt Nam sẽ có thêm một suất góp mặt ở nội dung tranh huy chương của canoeing.

Bắn súng và điền kinh vào giai đoạn quan trọng

Ở bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My cùng thi vòng loại 50 m súng trường 3 tư thế nữ lúc 9h45. Chung kết nội dung này diễn ra lúc 14h, nên khả năng cạnh tranh huy chương của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả vòng loại buổi sáng.

Điền kinh có hai nội dung đáng chú ý trong buổi tối. Lê Thị Cẩm Tú thi bán kết 200 m nữ lúc 19h55, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng bước thẳng vào chung kết nhảy ba bước nam lúc 20h35.

Cầu lông cũng bước vào ngày thi đấu mới với ba nội dung của Việt Nam. Nguyễn Thùy Linh gặp đối thủ Indonesia ở đơn nữ, Nguyễn Hải Đăng gặp tay vợt Tajikistan ở đơn nam, còn Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh đối đầu cặp Bangladesh tại vòng 1/8 đôi nam.

Ở boxing, Hà Thị Linh ra quân tại hạng 60 kg nữ và gặp võ sĩ Uzbekistan ở vòng loại. Đây chưa phải vòng tranh huy chương, nhưng kết quả sẽ quyết định khả năng tiến sâu của đại diện Việt Nam ở nhánh đấu này.

Nhiều môn bắt đầu vào guồng

Bắn cung ngày 26/9 chủ yếu thi đấu vòng xếp hạng. Việt Nam có Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Nguyễn Duy ở cung 1 dây nam; Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo ở cung 1 dây nữ, cùng các VĐV dự cung 3 dây nam và nữ.

Đội kiếm chém nam gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi và Lê Văn Bang cũng bắt đầu vòng đấu loại trực tiếp bằng trận gặp Uzbekistan ở vòng 1/8.

Với hai chung kết A ở canoeing, một chung kết nhảy ba bước nam và cơ hội vào vòng tranh huy chương của nhóm bắn súng nữ, ngày 26/9 là một trong những ngày Việt Nam có nhiều nội dung đáng chờ tại ASIAD 2026.