Bóng đá Châu Á sắp có sân chơi mới?

AFC Nations League dự kiến ra mắt lần đầu vào năm 2032.

AFC Nations League được xây dựng theo ý tưởng tương tự UEFA Nations League tại châu Âu.Nguồn tin cho biết AFC Asian Cup dự kiến được chuyển sang tổ chức vào các năm chẵn kể từ năm 2032. Điều này sẽ giúp Asian Cup nằm cách FIFA World Cup hai năm, đồng thời mở ra khoảng thời gian để AFC triển khai một giải đấu cấp đội tuyển quốc gia mới.

Nếu được triển khai, AFC Nations League giải đấu này sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc tế của các đội tuyển châu Á, thay vì để các kỳ FIFA Days phụ thuộc nhiều vào những trận giao hữu.