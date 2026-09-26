Phiên bản mới, đối thủ cũ

Hàng thủ nhiều xáo trộn của đội tuyển Việt Nam (Bùi Hoàng Việt Anh, số 20) tập luyện chống tấn công trong tình huống các mũi nhọn “đối phương” tạo áp lực lớn.

Dù lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía những chiến binh áo đỏ, nhưng tính chất khốc liệt của sân chơi mới cùng sự biến động lớn về mặt nhân sự đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải có sự ứng biến phù hợp.

Xét về lịch sử chạm trán, đội tuyển Việt Nam luôn nắm ưu thế vượt trội trước Philippines suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, “Azkals” chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt bài. Với chính sách nhập tịch và triệu tập dàn cầu thủ gốc Âu - Mỹ thi đấu ở nước ngoài, Philippines luôn sở hữu nền tảng thể hình, thể lực dồi dào cùng lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu. Hai trận đấu gần nhất trong năm 2024 (trận thắng kịch tính 3-2 và trận hòa 1-1 tại Manila) là minh chứng rõ nhất cho thấy cách biệt trình độ giữa hai bên đang dần thu hẹp.

Trong khi đó, bước vào giải đấu lần này, HLV Kim Sang-sik phải đối mặt với bài toán mất cân đối nghiêm trọng ở các tuyến, “đầu thừa, đuôi thiếu”. Tuyến giữa, nơi từng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, đang rơi vào tình trạng đáng báo động. Việc Nguyễn Quang Hải xin rút lui do quá tải chấn thương cùng việc Nguyễn Hoàng Đức chưa hoàn toàn hồi phục làm mất đi hai “nhạc trưởng” sáng tạo nhất.Võ Hoàng Minh Khoa (được gọi bổ sung) hay Lê Phạm Thành Long đều có thiên hướng thi đấu tròn vai và tranh chấp tốt, nhưng khó lòng khỏa lấp ngay cái bóng quá lớn về nhãn quan chiến thuật mà Quang Hải và Hoàng Đức để lại.Việc chỉ có 3 tiền vệ trung tâm thực thụ khiến nguy cơ khủng hoảng tuyến giữa rất dễ xảy ra nếu có chấn thương hoặc thẻ phạt phát sinh trong giải đấu.

Ở tuyến dưới, ngoại trừ Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m), hàng thủ Việt Nam thiếu vắng chiều cao lý tưởng khi các trung vệ còn lại chỉ từ 1,78 m trở xuống. Sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung do chấn thương khiến nỗi lo chống bóng bổng trước các tiền đạo cao to của Philippines càng trở nên hiện hữu. Sự xuất hiện của tân binh Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh có thể mang lại làn gió mới, nhưng bài toán liên lạc và bọc lót vẫn cần thời gian kiểm chứng.Ở vị trí thủ môn, việc gạt tên Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm để trao cơ hội cho Lê Giang Patrik, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt khẳng định triết lý thay máu mạnh mẽ của vị HLV người Hàn Quốc.Nhưng ngoài Lê Giang Patrik, Trung Kiên và Văn Việt ít được ra sân và thực chiến ở những lần tập trung trước đây

Trái ngược với tuyến giữa và hàng thủ, HLV Kim Sang-sik lại sở hữu sự dư thừa tích cực trên hàng công.Sự cạnh tranh gay gắt giữa 8 cái tên cho 3 vị trí thi đấu, từ các nhân tố nội đang có phong độ cao như Nguyễn Đình Bắc, các chân sút nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, cho đến các nhân tố Việt kiều mới trình làng như Williams Minh Hoàng hay Ngô Đăng Khoa.

Do quỹ thời gian hội quân quá ngắn (chỉ có 1 buổi tập chính thức trước khi sang Indonesia và 2 ngày làm quen sân bãi), việc vận hành một sơ đồ phức tạp là thách thức không nhỏ. Trong bối cảnh Hoàng Đức chưa chắc chắn đá chính và Quang Hải vắng mặt, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ “điều” Hoàng Hên hay Tài Lộc về đá cặp với Lê Phạm Thành Long. Khi cần đột biến, Minh Khoa, Ngô Đăng Khoa sẽ là phương án thay người chiến thuật.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt khả năng sáng tạo ở trung lộ, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ dồn trọng tâm sang hai hành lang biên cùng với sự càn lướt của tân binh Williams Minh Hoàng và Nguyễn Xuân Son trên hàng công sẽ là chìa khóa để xuyên thủng hàng thủ Philippines.

Gặp lại đối thủ quen thuộc Philippines trong một diện mạo mới trong một giải đấu mới trong lúc có nhiều xáo trộn từ chấn thương lẫn các nhân tố tân binh, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò không được phép chủ quan.Ngược lại, chiến thắng trong ngày ra quân sẽ không chỉ mang lại 3 điểm bản lề mà còn là lời khẳng định cho sự thích nghi và bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam.