Việt Nam rơi xuống hạng 6 Đông Nam Á tại ASIAD 2026

Trong ngày 25-9, ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAd 2026, đoàn Việt Nam tranh tài ở 12 môn thi song chỉ giành thêm 1 huy chương Đồng.

Theo đó, hai tay chèo Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương cán đích thứ 3 với thành tích 1 phút 57,255 giây, qua đó giúp canoeing Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương ASIAD.

Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương ăn mừng tấm huy chương ASIAD lịch sử của canoeing Việt Nam (Ảnh: Bùi Lượng)

Ngày thi đấu ghi nhận nỗ lực đáng khen của tuyển nữ Việt Nam khi buộc Trung Quốc - 3 lần vô địch ASIAD - hòa 0-0 sau 90 phút và chỉ chịu thua sát nút 0-1 sau 120 phút thi đấu trận tứ kết. Tương tự, đội bóng đá U23 nam dừng bước tại tứ kết sau trận thua Hàn Quốc 0-4.

Bên cạnh đó là sự nuối tiếc khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chỉ xếp hạng tư nội dung bơi 400m tự do với thành tích 3 phút 48,86 giây.

Kết thúc ngày thi đấu, đoàn Việt Nam với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng rơi 1 bậc xuống hạng 21/46 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Việt Nam rơi xuống hạng 21 châu lục, hạng 6 Đông Nam Á trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 25-9

Đáng chú ý, Việt Nam rơi xuống thứ 6 xét trong khu vực Đông Nam Á, sau khi để Philippines vượt lên chiếm hạng 5 khu vực và hạng 14 châu lục trên bảng tổng sắp ASIAD 2026. Philippines có kết quả này nhờ xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng trong ngày thi đấu.

Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khu vực khi giành thêm tới 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Đáng chú ý là tấm huy chương Vàng và phá kỷ lục Á vận hội nội dung chạy 100m danh giá của Puribol Boonson với thành tích 9,90 giây.