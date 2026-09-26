Nhận định bóng đá Việt Nam vs Philippines: Ra quân chiến thắng

Sau đúng 1 tháng kể từ khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup, tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào hành trình mới tại FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều thử thách.

Đây là giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức, vì thế các đội đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn là ngôi vị cao nhất, vậy nên họ phải làm hết sức đánh bại Philippines trong trận ra quân.

So với ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam có xáo trộn một vài vị trí, hầu hết là lý do bất khả kháng (chấn thương) với những Văn Vĩ, Thành Chung, Quang Hải, Đặng Văn Lâm...

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Kim Chi

Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho 2 tân binh Việt kiều là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng, ngoài ra còn có sự trở lại của Ngô Đăng Khoa hay mới nhất là Minh Khoa.

Về cơ bản, tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn thi đấu với bộ khung nhân sự như ở ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, ở thời điểm phù hợp, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể dùng những gương mặt mới để đánh giá về sự thích nghi, phù hợp với lối chơi.

Đội hình tuyển Việt Nam trong trận ra quân sẽ là những cái tên: thủ môn Patrick Lê Giang, các trung vệ Xuân Mạnh, Adou Leygley Minh, Việt Anh, hai cầu thủ chạy cánh là Tiến Anh và Cao Quang Vinh.

Ở hàng tiền vệ, trong trường hợp Hoàng Đức chưa hoàn toàn hồi phục 100% phong độ, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Thành Long đá cặp với Minh Khoa, ở phía trên là Hoàng Hên, Xuân Son và Đình Bắc.

Khác với tuyển Việt Nam, Philippines thay gần một nửa đội hình so với ASEAN Cup 2026. HLV Carles Cuadrat triệu tập hàng loạt cầu thủ Philippines đang thi đấu tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu châu Á nhằm tăng sức cạnh tranh tại bảng đấu có tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Tuyển Việt Nam tự tin tranh ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup.

Đáng chú ý trong đội hình Philippines có tiền đạo Bjorn Martin Kristensen, hiện thi đấu cho KFUM Oslo tại Na Uy. Bên cạnh đó, hàng công của đội bóng này còn có Andre Leipold (SC Verl, Đức), Jarveu Gayoso (Penang FC, Malaysia) và Sebastian Rasmussen (Hobro IK II, Na Uy).

Philippines bị đánh giá thấp hơn so với tuyển Việt Nam, nhưng đội bóng này đủ sức gây ra nhiều khó khăn với đối thủ bằng lối chơi bóng dài, bóng bổng. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần hết sức đề phòng.

Dù dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, nhưng tuyển Việt Nam đang rất tự tin giành chiến thắng. Trong 5 trận hai đội gặp nhau gần nhất, tuyển Việt Nam thắng 4, hòa 1 trước Philippines. Chỉ cần thi đấu đúng sức, Đình Bắc và các đồng đội có thể làm được điều mình cần là 3 điểm trong ngày ra quân.

Trận tuyển Việt Nam vs Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/3 trên SVĐ Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Philippines:

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Adou Leygley Minh, Việt Anh, Tiến Anh, Cao Quang Vinh, Thành Long, Minh Khoa, Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc.

Philippines: Kevin Ray Mendoza; Daisuke Sato, Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Jefferson Tabinas; Manny Ott, Sandro Reyes, Randy Schneider; Jarvey Gayoso, Bjørn Martin Kristensen, Andre Leipold.