Đang say xe ô tô, cô gái được phen bất ngờ trước hành động của tài xế xe máy

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Phan Hà/Beat Now)

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn tán về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của một cô gái. Theo đó, cô gái đi ô tô và bị say xe. Không chỉ nhờ tài xế hạ kính xe xuống, cô gái còn cầm sẵn túi bóng trên tay để phòng khi bị nôn.

Đáng chú ý, đi song song với ô tô là một nam tài xế mặc áo của một hãng xe ôm công nghệ. Khi thấy cô gái bị say xe, anh đã rút ra vài tờ khăn giấy, lẳng lặng đưa cho cô gái mà không nói điều gì.

Sau khi cô gái cầm lấy khăn giấy, nam tài xế này tiếp tục điều khiển xe rời đi. Còn cô gái và người bạn đi cùng được phen cười ngất. Mặc dù rất mệt vì say xe nhưng cô gái cũng không nhịn được cười trước khoảnh khắc hài hước này.

Sau khi xem đoạn clip này, cư dân mạng cũng để lại rất nhiều bình luận dễ thương như sau:

"Sao tự nhiên xem clip mà tôi cười một mình vậy, đáng yêu quá mà"

"Tự nhiên thấy say xe cũng dễ thương"

"10 điểm cho anh tài xế, dễ thương và tốt bụng, chúc anh luôn gặp may mắn".